Actorul german Christian Oliver a murit la 51 de ani într-un accident de avion, împreună cu fiicele sale

Actorul german Christian Oliver, cunoscut pentru rolurile sale din filmele "Speed Racer" şi "Salvaţi de clopoţel", a murit împreună cu cele două fiice ale sale într-un accident de avion în Caraibe, au anunţat autorităţile locale, relatează AFP.

Avionul privat s-a prăbuşit joi în ocean "la câteva momente după decolare", în apropiere de insula Nevis, din arhipelagul Saint Vincent şi Grenadine, a explicat poliţia pe reţelele sociale. "La bord se aflau trei pasageri şi anume: Christian Klepser (numele real al actorului, n.red.) (...) şi cele două fiice ale sale", se arată într-un comunicat al poliţiei. Corpurile lor "au fost recuperate de către personalul Gărzii de coastă şi au fost declarate de un medic legist", a precizat poliţia. Se efectuează autopsii şi a fost deschisă o anchetă, a menţionat sursa citată.

Avionul decolase de pe insula Bequia la prânz şi se îndrepta spre insula Santa Lucia, potrivit poliţiei.

Christian Oliver avea 51 de ani şi a jucat în numeroase filme şi seriale, atât în Germania cât şi la Hollywood. El a jucat în special în serialul german "Cobra în alertă" şi a avut roluri secundare în mari producţii americane precum "Speed Racer" şi "Indiana Jones and the Dial of Destiny".