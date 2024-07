A fost amânată înmormântarea actriței Ileana Stana Ionescu. Motivul pentru care sunt întârziate funerariile îndrăgitei artiste FOTO

Sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței Ileana Stana Ionescu este depus la capela Cimitirului Bellu Catolic.

Înmormântarea actriței Ileana Stana Ionescu ar fi trebuit să aibă loc marți, dar a fost amânată din motive neprevăzute.

Andrei Ionescu, soțul artistei, spune că fiul lor nu a ajuns încă din America, motiv pentru care funeraliile au fost amânate.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței care a murit duminică, 30 iunie, a fost depus la capela Cimitirului Bellu Catolic.

„Cei care vor să aducă un ultim omagiu îndrăgitei actrițe pot merge marți, 2 iulie, la capela Cimitirului Bellu Catolic. Ileana Stana Ionescu va rămâne în istoria teatrului românesc, ca una dintre cele mai dăruite actrițe ale generației sale. A debutat ca actriță in l955, la vârsta de 19 ani, la Teatrul de Stat din Reșita, cu rolul Agnes în «Școala femeilor» de Molière.

În anul 1959, a intrat în trupa Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, iar din 1965 a devenit actrița Teatrului Național I.L. Caragiale, pe scena căruia a jucat roluri importante, printre care: Fraulein – «Gaiţele» de Alexandru Kiriţescu, regia Horea Popescu (1977), Hecuba – «Troienele», Doica – «Medeea» de Seneca în «Trilogia antică», regia Andrei Şerban (1990), Stăvăroaia – «Iolul şi Ion Anapoda» de G.M. Zamfirescu, regia Ion Cojar (2006), Soacra – «Micul infern» de Mircea Ștefănescu, regia Mircea Cornișteanu (2013). Dumnezeu s-o odihnească, condoleanțe familiei!”, este anunțul publicat pe contul oficial de Facebook al Teatrului Național București.

Exclusiv pentru Click, Andrei Ionescu, soțul regretatei artiste, a declarat ieri că momentan înmormântarea a fost amânată.

Fiul actriței e așteptat în România, el e stabilit de multă vreme în America. „Nu știm când va avea loc înmormântarea. Îl aștept pe fiul nostru să vină din America din nou. A fost aici, a văzut-o vineri, dar sâmbătă el a plecat. Nu știu dacă Ileana l-a recunoscut, căci nu mai recunoștea pe nimeni, dar s-a uitat la el și a zâmbit, iar el a îmbrățișat-o. Eu m-am ocupat de acte, mâine, de la ora 10 la ora 14, cei care au iubit-o pot veni la capela Cimitirului Bellu Catolic ca să-și ia adio de la ea”, a spus Andrei Ionescu.

Fiul soților Ionescu este stabilit, de ani, în SUA, în Tacoma, statul Washington, unde este medic. Aici și-a întemeiat o familie cu o tânără de origine mexicană și are, la rândul său, un fiu. „Andrei locuieşte în America, este doctor, are o căsnicie frumoasă și un băiat mare, Alexandru Luca, leit taică-su. Profesional îi merge bine, Doamne ajută, totul le merge bine”, spunea actrița în urma cu un an.