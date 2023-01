Serialul TV „Outlander“ se va încheia după cel de-al optulea sezon

Serialul "Outlander" va continua cu cel de-al optulea sezon al său, care va fi însă şi ultimul, au anunţat joi reprezentanţii postului de televiziune Starz, citaţi de revista americană Variety.

Al optulea sezon din "Outlander" va avea 10 episoade şi va fi difuzat după finalizarea producţiei de la sezonul 7, care consta în 16 episoade. Cel de-al şaptelea sezon, inspirat din romanul "An Echo in the Bone" al scriitoarei Diana Gabaldon, va avea premiera în vara acestui an, conform Agerpres.

În 2022, postul Starz a difuzat cel de-al şaselea sezon al serialului, care a avut opt episoade şi a cărui producţie a fost amânată din cauza pandemiei de COVID-19.

Serialul "Outlander", ce are la bază romanele publicate în seria omonimă de scriitoarea Diana Gabaldon, prezintă povestea unei femei britanice, Claire Randall, o asistentă medicală care descoperă la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial că poate să călătorească în timp şi care ajunge în Scoţia secolului al XVIII-lea. Deşi este căsătorită cu un profesor universitar, Frank Randall, ea se îndrăgosteşte de liderul unui clan scoţian, Jamie Fraser.

Rolurile principale sunt interpretate de Caitriona Balfe şi Sam Heughan, iar din distribuţia acestui serial TV fac parte şi actorii Sophie Skelton, Richard Rankin, John Bell, David Berry, Caitlin O'Ryan, Paul Gorman, Charles Vandervaart, Izzy Meikle-Small şi Joey Phillips.

În pofida anunţul de joi făcut de producătorii postului de televiziune Starz privind încheierea serialului "Outlander", care a fost difuzat începând din 2014, povestea personajului Jamie Fraser nu se va încheia aici.

Postul Starz a aprobat în mod oficial dezvoltarea unui serial prequel, intitulat "Outlander: Blood of My Blood" şi inspirat tot din cărţile scriitoarei Diana Gabaldon. Viitorul serial va prezenta originile personajului Jamie Fraser din perspectiva părinţilor săi, Ellen MacKenzie şi Brian Fraser.

Scenariul va fi scris de Matthew B. Roberts, care va fi totodată producător executiv şi coordonator al acestui serial prequel.