Scandal jenant la Survivor România. Două concurente se ceartă pe chiloți: „Sper să-i poarte și să-i spele!“

Momente penibile la Survivor România, în această seară. Un scandal jenant se iscă între două concurente din tabăra Războinicilor. Nici mai mult, nici mai puțin, Lucianna și Alexandra Ciomag intră în conflict din cauza lenjeriei intime.

Un dialog halucinant între Lucianna și Alexandra Ciomag are loc în această seară. Conform click.ro, cele două ajung să ce certe din cauza lenjeriei intime. Alexandra Ciomag susține că și-a pierdut două perechi de chiloți și o acuză pe Lucianna că i-a luat și i-a băgat în sacul ei. Dialogul dintre cele două este halucinant:

Lucianna: Nu, astea sunt ale mele!

Alexandra Ciomag: Poți să mi le arăți, te rog?

Lucianna: Tu chiar crezi că eu aș purta chiloții tăi?

Alexandra Ciomag: Eu de dimineață m-am trezit și văd că chiloții ăia sunt ca ai mei. Hopaaa! Ia uite! O pereche era a mea, ia mai uită-te!

Lucianna: Ce exemplu dau eu la copiii mei? Eu prefer liniștea, decât dreptatea.

Alexandra Ciomag: Avem 3 perechi de chiloți, tu de unde ai 5. Le dai un exemplu prost fetelor tale, să fure. Totul până la lenjeria intimă. Îmi pare rău.

Lucianna: A făcut spectacol, ce să facem...sper că e fericită și cu chiloții mei. Sper să-i poarte și să-i spele.

Drama neștiută a unui concurent

Alin Chirilă, concurent în echipa Războinicilor, la Survivor România, a vorbit, recent, despre cel mai greu moment al vieții sale.

Se pare că sub imaginea de războinic a lui Alin Chirilă este și o poveste dramatică care l-a făcut să devină și mai puternic. În urmă cu câțiva ani, cunoscutul sportiv a avut parte de un necaz greu de trăit pentru orice părinte.

Alin a povestit că a avut o copilărie grea dar după ce a cunoscut-o pe soția sa lucrurile au început să se schimbe în bine. Totul, însă, s-a schimbat dramatic atunci când cel de-al doilea copil al sportivului a fost diagnosticat cu peritonită. Medicii nu i-au dat prea multe șanse de supraviețuire. Alin nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când a povestit drama prin care a trecut. El a spus că momentul în care a trebuit să semneze pentru intervenția chirurgicală a fost unul extrem de greu cu care nu s-a mai confruntat niciodată.

”La cel de-al doilea copil eram în Londra. A fost bolnăvicios, aparent o răceală banală s-a transformat în cel mai mare impas din viața noastră. Am stat 5 zile acasă, apoi în spital, până când am aflat că are peritonită. Ne uitam la copilaș, slăbise mult. Era piele și os. Ne ținea de mână…

Când l-au băgat în operație, avea 30% șanse să supraviețuiască. Trebuia să semnăm foaia să îl bage în operație. Când am văzut foile alea, s-a rupt sufletul în mine. A fost cel mai urât moment pe care l-am trăit în viața asta. Nu puteam decât să aștept, să plâng, să se întâmple o minune. Minunea a fost că a decurs bine operația, acum e sănătos și îi mulțumesc lui Dumnezeu că este în regulă”, a mărturisit Alin, la Survivor România.