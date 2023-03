Drama neștiută a unui concurent de la Survivor România: ”Avea 30% șanse să supraviețuiască”

Alin Chirilă, concurent în echipa Războinicilor, la Survivor România, a vorbit despre cel mai greu moment al vieții sale.

Se pare că sub imaginea de războinic a lui Alin Chirilă este și o poveste dramatică care l-a făcut să devină și mai puternic. În urmă cu câțiva ani, cunoscutul sportiv a avut parte de un necaz greu de trăit pentru orice părinte.

Alin a povestit că a avut o copilărie grea dar după ce a cunoscut-o pe soția sa lucrurile au început să se schimbe în bine. Totul, însă, s-a schimbat dramatic atunci când cel de-al doilea copil al sportivului a fost diagnosticat cu peritonită. Medicii nu i-au dat prea multe șanse de supraviețuire.

Alin nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când a povestit drama prin care a trecut. El a spus că momentul în care a trebuit să semneze pentru intervenția chirurgicală a fost unul extrem de greu cu care nu s-a mai confruntat niciodată.

”La cel de-al doilea copil eram în Londra. A fost bolnăvicios, aparent o răceală banală s-a transformat în cel mai mare impas din viața noastră. Am stat 5 zile acasă, apoi în spital, până când am aflat că are peritonită. Ne uitam la copilaș, slăbise mult. Era piele și os. Ne ținea de mână…

Când l-au băgat în operație, avea 30% șanse să supraviețuiască. Trebuia să semnăm foaia să îl bage în operație. Când am văzut foile alea, s-a rupt sufletul în mine. A fost cel mai urât moment pe care l-am trăit în viața asta. Nu puteam decât să aștept, să plâng, să se întâmple o minune. Minunea a fost că a decurs bine operația, acum e sănătos și îi mulțumesc lui Dumnezeu că este în regulă”, a mărturisit Alin, la Survivor România.

Luptă strânsă pentru Imunitate

Războinicii au ieșit învingători la capătul cele mai strânse lupte pentru Imunitate din acest sezon. De asemenea, Războinicii și-au asigurat și o masă copioasă. În plus au avut parte de un consiliu fără emoții în care au privit cum se destramă tabăra adversă.

Tensiunile din tabăra Faimoșilor au ajuns la cote maxime. În urma voturilor a avut loc o nominalizare total neașteptată. Crina Abrudan a fost opțiunea colectivă pentru eliminare.

Ionuț Iftimoaie și Ștefania au obținut Imunitatea individuală. Ștefania l-a propus spre eliminare pe DOC. Deși Ionuț a avut un discurs prin care își îndrepta votul către colegul său Kamara, surprinzător, la finalul discursului a pronunțat un alt nume, Ada.

Marți seară, va avea loc o nouă ediție Survivor România în care concurenții vor lupta pentru Imunitate.