Salariu incredibil pentru Teo și Mircea Badea, în anii '90: „Nu aveam bani de mâncare, îmi aduceai sendvișuri cu piure”

Sunt celebri astăzi, dar nu au uitat de unde au plecat. Teo Trandafir și Mircea Badea au povestit despre începuturile lor în televiziune, dezvăluind și ce leafă primeau în urmă cu mai bine de 25 de ani. Au recunoscut sincer că abia reușeau să supraviețuiască.

Mircea Badea, fost coleg și bun prieten cu Teo Trandafir, a fost primul invitat la podcastul ”Gând la gând cu Teo”, Unul dintre subiectele pe care le-au abordat a fost legat de începutul carierei lor. În perioada cuprinsă între 1995 și 1997, Mircea Badea și Teo Trandafir au fost colegi de platou.

Cei doi au prezentat ”Bună dimineața, România!”, emisiunea de pe Tele7 ABC. Apoi, au continuat să prezinte matinalul de la Antena 1. Aceasta a fost ultima emisiune în care au putut fi văzuți împreună.

Discuția dintre cele 2 vedete a ajuns la un moment dat și la capitolul financiar. Cei doi au spus că la acea vreme primeau 100 de dolari pe lună, bani care nu le ajungeau să supraviețuiască, scrie fanatik.ro.

”Noi luam pe atunci 100 de dolari pe lună. Oamenii spun: ‘Păi da, dar pe atunci, vezi doamne, erau bani’. Nu erau bani, erau tot 100 de dolari pe o lună. Tu îmi aduceai să mănânc, pentru că eu nu aveam bani de mâncare, sendvișuri cu piure”, a spus Teo în podcastul său.

Una dintre cele mai de succes prezentatoare

Teo Trandafir este una dintre cele mai de succes prezentatoare din România. Vedeta a reușit să-și construiască o carieră de succes pe micile ecrane de câteva decenii și a cucerit inima fanilor prin modestia și umorul său Din 2013 și până în iunie 2022, vedeta a prezentat emisiunea „Teo Show” la Kanal D. În emisiunea colegei ei, Denise Rifai, Teo a vorbit și despre salariul pe care îl încasa de la postul de televiziune,

„Eu bani am făcut şi îi voi putea face în continuare. Nu sunt un foarte bun gestionar al banilor, îmi plac foarte mult casele, cred că am o slăbiciune. Nu sunt atât de bogată cât mi-aş dori să fiu. Dacă ne raportăm la un profesor universitar, da, sunt un om bogat. Dacă ne raportăm la un primar de comună, sunt un om atât de sărac… încât după ce i-am vizitat casa şi mă întorc la mine, am impresia că am intrat în coteţul câinelui', a declarat Teo Trandafir în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.