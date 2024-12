Povestea uimitoare de viaţă a Georgianei Ene, câștigătoarea MasterChef 2024

Georgiana Ene, câştigătoarea sezonului 2024 al îndrăgitului show culinar MasterChef, a dezvăluit câteva aspecte mai puţin cunoscute despre ea, vorbind deschis despre fostul soţ, actualul iubit, dar şi despre faptul că s-a luptat cu o boală incurabilă.

Miercuri seară, după o confruntare plină de emoţii, Georgiana Ene a fost desemnată marea câștigătoare MasterChef, reuşind să se impună în fața celorlați doi finaliști, Gabriel Șerban și Sebi Dascălu. Într-un interviu pentru Viva, ea a dezvăluit că se simte extrem de norocoasă, deşi până la cei 45 de ani pe care îi are, viaţa i-a oferit şi momente de cumpănă.

Georgiana Ene, care în prezent are o relaţie de iubire cu un spaniol, a dezvăluit faptul că a fost căsătorită, dar a divorţat în momentul în care a înţeles că a făcut o greşeală.

„Fostul meu soț mi-e drag, mi-e și milă de el, săracul!” şi-a început ea confesiunea, recunoscând că mariajul lor a început din prima cu stângul, pentru că, practic, motivul pentru care s-a căsătorit a fost că avea 35 de ani şi trebuia cumva să intre în rândul lumii.

„Eu recunosc, n-am niciun fel de problemă. M-am căsătorit la 35 de ani, că mi s-a părut mie că fac 35 de ani și că rămân nemăritată. Am fost o persoană care întotdeauna s-a gândit că vrea să-și trăiască viața. Sunt foarte independentă și nu mi-a plăcut să locuiesc cu nimeni în casă. Mi-a plăcut să-mi văd de viața mea – ieși, faci, fiecare își vede treaba lui după aia. Nu prea mi-au ținut relațiile, în general, pentru că m-am plictisit repede și, fiind hiperactivă, e greu să ții pasul cu mine și înțeleg chestia asta. Nu știu cum m-am lovit eu la cap în perioada aia. Mi-am zis: «Mamă, 35 de ani! Sunt nemăritată». Și m-am măritat. Fostul meu soț mi-e drag, mi-e și milă de el, săracul”, a povestit ea.

Este fericită cu viaţa sa şi nu îşi doreşte copii

În prezent, Georgiana Ene trăiește o poveste de dragoste alături de un spaniol, care a fost cel mai mare susţinător al său pe toată perioada cât a participat la MasterChef.

„Am noroc că prietenul meu este foarte înțelegător și mă echilibrează. De ce mă echilibrează? Eu sunt foarte agitată, el e mai calm și, în momentul în care eu am criza aia de nervi - mi s-a întâmplat asta, asta, asta - știe să mă asculte, știe să mă lase să mă calmez și mă ia în brațe. Și s-a terminat. A fost greu, pentru că el a rămas rămas acasă, în Spania, eu aici”, a spus Georgiana Ene pentru Viva.

Amândoi au trecut printr-un divorţ şi nu vor să se căsătorească şi nici să aibă copii, pentru că sunt fericiţi cu viaţa lor de acum.

„Noi suntem amândoi divorțați, fără copii, fără dorință de a avea copii. Suntem pasionați de mâncare amândoi. Ne place să călătorim foarte mult. Nu ne-ar plăcea să avem nici câini, nici pisici, nici nimic. Avem nevoie de spațiu, ne înțelegem spațiul, am trăit singuri amândoi foarte mulți ani, iar în momentul în care se găsesc două persoane așa, se pot înțelege sau nu, ca la magnet. Am avut răbdare unul cu altul, el în ultima perioadă a avut mult mai multă răbdare decât am avut eu cu el. Recunosc, îmi pare rău, acum știe caracterul meu, doar că a trebuit să mă suporte în toate nopțile când veneam de la filmare și stăteam o oră să-i spun eu cum a fost, cum s-a gătit… Niciodată n-am suportat, când îmi zicea: «Dar de ce nu te-ai gândit să faci nu știu ce?». În momentul ăla, dacă era în fața mea, cred că-l dădeam cu capul de masă. (râde) Ia tu presiunea aia, mă, și gândește-te tu în momentul ăla! Nu-i ușor să te uiți la televizor și să vezi chestiile astea, că noi ne uităm împreună la MasterChef. Mie mi-a plăcut concursul întotdeauna, am văzut și edițiile din Statele Unite, Spania și, bineînțeles, România (…)”, a povestit Georgiana Ene despre relaţia sa.

A învins cancerul

Câştigătoarea MasterChef 2024 a avut însă parte şi de momente dramatice din viaţa, iar cel mai greu de depăşit a fost cel în care a fost diagnosticată cu cancer.

„Am avut un moment… Mi-au zis de boală, dar nu mi-am pus problema că o să mor. Nici nu credeam că e o boală. Am avut noroc că am fost în Spania, și nu în România, pentru că știm cu toții cum e sistemul sanitar din România și probabil că nici n-aș fi avut banii suficienți. Am avut cazuri între prieteni care au murit ca niște câini, cu aceeași boală”, a spus ea.

Confruntarea cu ideea morţii şi faptul că a reuşit să învingă boala i-au adus o resetare, mărturiseşte Georgiana Ene

„Te bucuri de orice. Pur și simplu îți revine cheful de viață. Dacă până atunci eu oricum am fost o persoană care și-a trăit viața normal, după ce am scăpat am zis că vreau să călătoresc în toată lumea, vreau să fac tot ce mi-am dorit. Și asta e o pasiune a mea, pe care întotdeauna am avut-o, și uite așa am ajuns eu la master. Am făcut-o așa, ca amator, și mi-a plăcut”, şi-a încheiat ea confesiunea.