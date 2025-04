Povestea emoţionantă a fetiței care a primit Golden Buzz la „Românii au talent”. „Unii colegi sar cu coarda și eu mă uit la ei"

Emoţii puternice la emisiunea „Românii au talent” de vineri seară nu doar pentru concurenţii, ci şi pentru juriul impresionat de Sara Hanţ, o copilă de doar 10 ani, care a primit Golden Buzz.

Sara Hanț are doar 10 ani, dar viața ei a fost o luptă continuă. O luptă pe care o duce cu zâmbetul pe buze și pe care a ales să o transforme în artă, mărturisind că atunci când cântă se simte cea mai fericită.

Vineri seară, între momente spectaculoase de dans, acrobații, poezie și muzică, Sara Hanţ a urcat pe scena „Românii au talent” și a cucerit deopotrivă inimile publicului şi ale membrilor juriului, care i-a acordat Golden Buzz pentru evoluţia sa pe scenă.

Sara Hanț nu este doar o fetiță talentată. Este o supraviețuitoare, o luptătoare, iar povestea sa de viaţă este extrem de emoţionantă. „Când m-am născut, eram moartă. La a patra resuscitare am revenit la viață”, a mărturisit fetița cu o sinceritate care le-a tăiat respirația celor din sală. Numai că, din cauza acţiunilor de resuscitare, copila a rămas cu o pareză plexbrahială la mâna stângă. De atunci, ea a suferit nu mai puțin de 36 de operații la mâna stângă, pe care nu o poate folosi complet. Încă mai are nevoie de două intervenții - una în București și una în Spania - iar muzica i-a devenit un alt fel de alinare, potrivit Click.

„Am 10 ani și am venit la voi să cânt. Cel mai mult am venit să-l văd pe Smiley, că îl urmăresc pe internet și îmi place mult. Fac și kinetoterapie, pentru că de când m-am născut, am probleme de sănătate. Eram pur și simplu moartă și mi-au făcut resuscitare. La a 4-a resuscitare, am reînviat. Nu pot să-mi folosesc mâna deloc. Când eram mică, pur și simplu îmi mușcam mâna pentru că nu suportam... Am avut 36 de operații la mâna stângă. Nu o pot folosi cum trebuie, dar o folosesc cât de cât. Mai am nevoie de 2 operații la mână, una în Spania și una în București. Mă afectează puțin că unii colegi sar cu coarda și eu mă uit la ei... Când cânt, sunt cea mai fericită din lume. Abia aștept să intru pe scenă. Știu că o să mă vadă o țară întreagă, dar eu mă prefac că nu e așa, ca să nu am emoții”, a povestit despre ea Sara Henț.

Andi Moisescu a fost profund impresionat de fetiţa de doar 10 ani.

„Eu cred că ceva, ceva...ea simte. Un copil nu are cum să fie învățat la 10 ani cum să joace. Nu cred că a învățat-o cineva cum să interpreteze. Asta e din ea...Are un har! A interpretat de ne-a lăsat pe toți cu gura căscată. E ceva matur în ea”, a spus el.

La rândul său, Bobonete, a rămas aproape fără cuvinte: „Interpretarea ta m-a uns la inimă! De poveste, crede-mă! Ești minunată!”.