Portretul unui lider devenit simbol: „Zelenski” – documentar în premieră la TVR 1

Filmul ce reface traseul uimitor al unui incontestabil erou de război se vede la TVR 1 joi, 23 februarie, de la ora 21.00. Iar de la 22.00, vedem războiul din Ucraina prin ochii celor mai lipsite de apărare victime ale sale – animalele de companie – în producţia „9 vieţi”.

Războiul din Ucraina schimbă ordinea lumii. Se împlineşte un an de când Rusia a pornit o ofensivă nemiloasă împotriva poporului ucrainean. În 2022, realizatorii Willy Papa, Nicolas Fresco şi Arthur Genre au realizat un portret al lui Volodimir Zelensky, președintele ucrainean care i se opune cu îndârjire lui Vladimir Putin. Joi, 23 februarie, urmărim la TVR 1 documentarul în premieră ce îl aduce în prim-plan pe liderul „Zelenski” (LA STORY ZELENSKY, Franţa, 2022).

Este chipul rezistenţei Ucrainei în faţa armatei invadatoare a lui Putin şi este hotărât să lupte până la capăt. Cu toate acestea, Volodimir Zelenski a fost propulsat la putere având o minimă experienţă politică.

Cum a devenit un actor – ales președinte în 2019, spre surprinderea tuturor – eroul rezistenței ucrainene? În documentarul „Zelenski”, Willy Papa și Nicolas Fresco spun povestea lui Volodimir Zelenski de la începuturile sale în comedie – inclusiv rolul personajului principal al serialului-fenomen „Servitorul statului”, până la spectaculoasa lui campanie electorală, alegerea sa în Ucraina, rivalitatea cu Vladimir Putin. Și, evident, surprind şi noul său statut: de cel mai admirat lider din lume și inamicul nr. 1 al lui Vladimir Putin. Documentarul care reface traseul uimitor al unui incontestabil erou de război se vede la TVR 1 joi, 23 februarie, de la ora 21.00.

„Oameni buni, vă implor, nu vă lăsaţi animalele în urmă!”

De la ora 22.00, vedem războiul din Ucraina prin ochii celor mai lipsite de apărare victime ale sale – animalele de companie –, ale stăpânilor şi ale salvatorilor lor. Documentarul „9 vieţi” (9 LIVES, Ucraina, 2022), purtând semnătura lui Igor Goma şi dedicat activiştilor ucrainieni pentru drepturile animalelor, se difuzează în premieră la TVR 1, tot joi seară.

În primele ore și zile ale invaziei masive a Ucrainei de către armata rusă, oamenii s-au grăbit să părăsească oraşul Kiev și regiunea Kievului. În bulversarea generală, mulți oameni au riscat să-și lase acasă animalele de companie și pe cele de curte, deoarece inițial părea că așteptarea fazei active a ostilităților va dura doar câteva zile. Dar zilele s-au transformat în săptămâni, iar animalele lăsate în urmă au rămas fără hrană și apă.

„Am văzut o postare pe canalul Telegram, cum că o pisică fusese uitată în timpul evacuării în spatele mașinii, închisă într-o pungă, şi că trebuia salvată. Am alergat să caut mașina aceea. Să cauți această mașină printre sute de mașini... O găsești, deschizi portbagajul și chiar există o geantă. O deschizi și acolo e într-adevăr o pisică! Gandiţi-vă, am citit un anunț că o pisică a fost lăsată într-o geantă, într-una dintre mașini, iar ea stătuse fără mâncare sau apă timp de patru zile. Am salvat-o. «Da, iubito, acum mergem să mănânci şi să bei apă». Oameni buni, vă implor, nu vă lăsaţi animalele în urmă!”, este apelul unuia dintre voluntarii ucraineni.

Filmul „9 vieţi” urmăreşte voluntari care și-au riscat viața pentru a salva animalele din casele incendiate și distruse. Este un documentar despre oamenii care nu au plecat, care au rămas în urmă pentru a-i salva pe cei mai slabi și incapabili să se apere. Sunt eroi care au refuzat să lase animale în grădini zoologice și adăposturi, chiar și în timpul celor mai aprige bombardamente.