Florica Boboi a câștigat finala „Chefi la cuțite“. Fanii concursului contestă rezultatul

Deznodământ neașteptat în finala show-ului culinar de la Antena 1: rezultatul a fost o surpriză pentru toată lumea, chiar și pentru câștigătoare.

Florica Boboi (37 de ani) din echipa lui Sorin Bontea este marea câștigătoare a sezonului 10 și a premiului de 30.000 de euro, deși mulți dintre fanii show-ului nu sunt de accord. Foarte mulți îl vedeau învingător pe Adrian Stroe (34 de ani), din echipa lui Cătălin Scărlătescu, un chef bucătar din Râmnicu Vâlcea, unul dintre cei mai creativi și organizați concurenți ai acestui sezon.

Nu am crezut niciodată că Flori, pe care mi-a adus-o Scărlătescu în echipă, va câștiga acest sezon. Este incredibil, nu-mi vine să cred“

„Chefi la cuțite“. Florica Boboi: „Doamne, fac infarct!“

Finala a fost disputată de Florica Boboi, Adrian Stroe și Raluca Todea, iar la anunțarea rezultatului, câșigătoarei nu i-a venit să creadă. „Doamne, nu mai pot. Îmi bate inima de mor! Doamne, am câștigat. Doamne, fac infarct! Vai de capul meu, parcă trăiesc un vis. Nu pot să cred, nu am câștigat în viața mea nimic. Premiul nu e doar al meu, am câștigat toți. Datorită lor sunt câștigătoare“, a spus Florica Boboi, care a fost îmbrățișată și felicitată de colegii săi.

La rândul său, Sorin Bontea nu și-a mai stăpânit bucuria și a sărit peste bandă ca s-o îmbrățișeze pe concurentă, care a ajuns în echipa sa din întâmplare. „Nu am crezut niciodată că Flori, pe care mi-a adus-o Scărlătescu în echipă, va câștiga acest sezon. Este incredibil, nu-mi vine să cred“, a spus acesta.

La audiții, Florica Boboi a primit cuțite, dar, ajunsă în bootcamp, nu a prins un loc în echipe. Totuși, câteva ediții mai târziu, Scărlătescu a folosit bomba cu 5 amulete și a adus patru concurenți înapoi, printre aceștia numărându-se și Florica Boboi, care a intrat în echipa lui Sorin Bontea.

Finaliștii și echipele lor (foști concurenți din acest sezon) au avut de pregătit un meniu à la carte. La aperitiv, Florica Boboi și echipa ei au gătit scoici Saint Jacques, cu homar și crevete, la felul principal au pregătit cod poșat cu piure de cartofi, spanac, sos de pește și trufe, iar la desert Pavlova cu sos de zmeură.

„Până în ultimul moment am sperat că sunt doar speculații și că va câștiga Adrian. Dar, mda… felicitări câștigătoarei... Oricum, pentru mulți, inclusiv pentru mine, Adrian este câștigător“, a comentat o telespectatoare pe pagina de Facebook a concursului.

„Mă bucur pentru Flori, a avut un parcurs frumos. Și Raluca de câștiga mă bucuram din suflet, e un om frumos și sincer. Însă mă bucuram cel mai mult dacă Adrian era câștigătorul pentru cei doi copii pe care îi crește singur, era un ajutor nemaipomenit pentru el“, a scris alta. „Știm cu toții că adevăratul câștigător este Adrian“, a comentat un fan al emisiunii.

„Sincer, Adrian merita mai mult decât Flori, el a muncit mai mult și a avut cele mai mari note tot sezonul! Dar a avut mai mult noroc Flori“, a fost de părere altă tepespectatoare.

„Chefi la cuțite“: cine e Florica Boboi

Florica Boboi are 37 de ani, însă toți o cunosc drept Floricuța. S-a născut în Țara Oașului, este bucătar și organizator de evenimente la Paris, oraș în care locuiește de aproximativ opt ani. Concurenta a venit la preselecții împreună cu soțul ei, cu care are o relație de 21 de ani.

„Este o adevărată realizare în viață anii de căsnicie, pentru că mașinile și casele trec și vin, dar anii de căsnicie cred că rămân cei mai importanți. Eu aveam 15 ani și soțul 18, părinții nu au fost deloc de acord ca noi s ne luăm. Dar eu, fiind încăpățânată, eu tot m-am măritat. Sunt o femeie hotărâtă și ambițioasă, dacă vreau ceva îmi iese! Îi trebuie monument soțului meu, săracul de el, că mă suportă în fiecare zi, fiindcă nu e ușor cu o femeie ca mine. Când mă apucă dracii aceia de la Oaș nu mai există nimic. El e mai calm, mă înțelege, mă susține“, a mărturisit ea la preselecțiile „Chefi la cuțite“.