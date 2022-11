„Chefi la cuțite“: copiii lui Adrian Stroe l-au cucerit pe chef Scărlătescu. Concurentul îi crește singur

Semifinala show-lui culinar de la Antena 1 le-a adus o surpriză de proporții concurenților, care au fost vizitați de cei dragi în platoul de filmare.

În ediția de marți seara, s-au desfășurat două dintre cele trei probe ale semifinalei „Chefi la cuțite“: proba „gustul copilăriei“, în care concurenții au recreat în farfurie un preparat care să le amintească de atmosfera de acasă și o probă în care au gătit alături de o persoană dragă.

Adrian Stroe, cel care a câștigat cuțitul de aur de la Cătălin Scărlătescu, a avut o surpriză uriașă atunci când în platou au venit cei doi copii ai săi, care i-au cucerit pe concurenți și pe cei trei chefi. De altfel, acesta a mărturisit că fiica sa, Maia, a fost cea care l-a convins să participe la competiția culinară.

Cătălin Scărlătescu a fost foarte afectuos cu micuții, iar apropourile nu au întârziat: „Ce bine îți stă“, i-a spus Gina Pistol. „Hai, că mă apuc de treabă“, a fost replica chefului.

Emoționat până la lacrimi, Adrian Stroe a mărturisit că își crește singur copiii, ajutat de o bonă, de sora și de mama sa. „La creșterea lor mă ajută mama, sora și bona. Nu știu unde se află soția mea momentan. Din ce am înțeles, era prin Germania. Când o să vină în țară are dreptul să-i vadă, nu se pune problema, dar eu am custodia copiilor“, a declarat Adrian Stroe.

Concurentul de 34 de ani din Râmnicu Vâlcea este bucătar la un restaurant din oraș și a devenit cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu. Acesta a divorțat de mama copiilor săi. „Mama copiilor a făcut multe împrumuturi, sute de milioane, pe care nu le mai dădea înapoi. Eu eram la serviciu, nu știam nimic. Nu am știut niciodată ce a făcut cu banii și ăsta a fost și motivul divorțului. Nu puteam să muncesc la infinit să acopăr niște datorii. Am preferat să îi iau și suntem bine acum. Îi las cu bona și eu mă duc la serviciu, apoi mă duc și îi iau“, a dezvăluit concurentul la preselecții.