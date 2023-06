Daniel Nuță, rolul principal în serialul „Groapa“, de la Pro TV. Ce alți actori fac parte din distribuție

Cu un look total schimbat, actorul va interpreta personajul principal în noul noului serial, care va avea premiera în această toamnă.

Teona Stavarachi, o actrița debutantă, a primit rolul eroinei, iar distribuția este completată de Tudor Istodor, Iulian Postelnicu, Monica Bîrlădeanu, Marius Manole, Dana Rogoz, Maria Buză, Alex Conovaru, Emilian Oprea, potrivit Pro TV.

De la Vlad Țepeș la Sasha, căci acesta este personajul lui Daniel Nuță și eroul principal al noii producții de la Pro TV. „Surpriză! The italian guy’s here. Am multe să vă spun despre următoarea perioadă din viața mea, dar avem timp de-a lungul proiectului. Da, ca să răspund la întrebare, m-am tuns, așa e. Viața unui actor e într-o continuă schimbare, interioară dar si exterioară. Bun. În altă ordine de idei, am început filmările la un nou proiect super cool. O echipă faină, un mediu creativ, noi experiențe, un rol nou: Sasha pe numele lui. Stare generală: fericire! Vă mai povestesc eu pe parcurs, dar ce știu clar e că din toamnă ne vedem pe Pro TV“, a scris Daniel Nuță pe Facebook.

Pro TV a început deja filmările pentru noul serial, care prezintă o imagine realistă și dură a lumii mafiei. Acțiunea se va desfășura la Giurgiu, un oraș care deschide porțile spre Dunăre și spre priveliști incredibile.

Producția va prezenta relațiile de familie, problemele și poveștile de dragoste din această lume dură. Telespectatorii vor avea oportunitatea de a descoperi modul în care iubirea și îndatoririle, șansele de a-ți schimba propriul destin și conexiunile adevărate care există într-o familie pot schimba totul într-un univers în care nu este vreme pentru reguli și prietenii.