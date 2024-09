Asia Express 2024. Echipa care a obținut imunitatea mare în a doua etapă de pe Drumul Zeilor „ Nu mai pot, mă dor toate”

Aventura a continuat pe Drumul Zeilor. În ediția de pe 9 septembrie concurenții au alergat la steagul Asia Express, către pupitrului Irinei Fodor, nerăbdători să afle dacă au câștigat imunitatea.

Carmen Negoiță și sora ei, Andreea Perețeanu, au avut avantajul de a pleca primele în cursă datorită jocului de amuletă câștigat anterior. Chiar dacă aveau un joker, nu l-au folosit și au câștigat cursa.

„Sunt foarte obosită. Mi s-a părut că am avut foarte multe probe de băieți. Băi și am tras. Nu mai pot, mă dor toate”, a spus Andreea în momentul în care au ajuns la Irina.

„Am fost foarte dezamăgită deja înainte de a deschide subiectul despre imunitate. M-au cuprins toate sterile și toate emoțiile posibile. Am început să plâng. Am simțit așa ca o eliberare în corp că am terminat”, a mai adăugat Andreea.

Ultima echipă a ajuns cu mașina de producție la Irina

Irina Fodor a deschis caietul și le-a arătat concurenților pe ce loc au ajuns la ea.

Pe locul doi s-au clasat Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, fiind urmate de Adi Nartea și actorul Cosmin Vîjeu. Pe locul 4 s-au clasat Nicolai Tand și Sorin Brotnei. După ei au ajuns Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, iar apoi Victor Slav și iubita lui, Selina. Au urmat Andrei Ursu și Vlad Condurache, iar apoi Ioana State și Mane Voicu.

Ultimii au fost Betty Salam și Cătălin Vișănescu. Cei doi au ajuns prea târziu pentru a face autostopul și au fost aduși cu mașina de producție.

„Nu ne-am bucurat prea tare pentru că a trebuit să mergem cu mașina de producție. E puțin frustrant pentru că știi că ai întârziat atât de tare încât mașina de producție trebuie să te conducă până la Irina”, a spus Betty.

Fără telefon, cu doar un dolar pe zi, fără transport și cazare asigurate, concurenții vor avea de parcurs un traseu de 7.000 de kilometri, din Thailanda în Malaezia și apoi în Indonezia – Bali fiind destinația marii finale a sezonului 7.

Noul sezon al emisiunii Asia Express va fi un exercițiu de viață dus la extrem, despre dragoste, despre credință, despre spiritualitate, despre puterea de reinventare. Drumul Zeilor va testa din plin cele nouă echipe care au acceptat provocarea.

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei (nașul și finul), Betty Salam și Cătălin Vișănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul și antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui, Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache sunt vedetele care au pornit în această competiție.