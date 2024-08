Peste 427.000 de participanți au trăit magia Untold în cele patru zile de festival. 20.000 de abonamente au fost deja vândute pentru ediția aniversară 2025 VIDEO

În cele patru zile de festival, peste 427.000 de participanți din întreaga lume au trăit magia Untold, iar peste 20.000 de fani și-au asigurat deja bucuria de a experimenta cea de-a 10-a ediție a festivalului Untold. Organizatorii festivalului anunță că în această seară, de la ora 22 prețurile abonamentelor pentru 2025 vor crește.

Ultima zi a călătoriei prin universul Untold, ediția 2024, cea de-a patra zi de festival, a fost trăită cu un entuziasm imens de peste 100.000 de fani veniți din toată lumea pentru a celebra dragostea pentru muzică, libertatea, toleranța și prietenia, alături de cei mai apreciați artiști naționali și internaționali, arată organizatorii, într-un comunicat.

Mainstage-ul Untold și-a deschis porțile pentru cea de-a patra zi de festival, pentru live act-uri în premieră, dar și pentru DJ set-uri în exclusivitate.

Câștigător al unui premiu Grammy la categoria „Best Global Music Album”, Burna Boy a ajuns seara trecută pe scena principală a festivalului Untold. Recompensat pentru cel mai bun album la nivel global, artistul nigerian a venit însoțit de un band, dansatori și o producție impresionantă, integrată în structura Mainstage-ului Untold.

Cu un show live în care a inclus piese din cele mai apreciate albume, „Love, Damini” și „I Told Them”, Burna Boy a reușit să ofere fanilor de pe Cluj-Arena momente în premieră.

Artistul a purtat la show o pălărie handmade a unui designer român. DJ-ul numărul 3 al lumii, Martin Garrix, a generat o euforie uriașă pe Cluj-Arena.

Set-ul live al olandezului a fost energie pură de la prima până la ultima măsură. Cu versiuni remix, realizate special pentru show-ul de la Untold, sau cu producții noi lansate, Garrix le-a mulțumit fanilor din România.

Garrix a electrizat atmosfera din mainstage-ul Untold. Cu un set în care a inclus „In The Name Of Love”, „Higher Ground”, „Animals”, „Hurricane” sau imnul de festival „High On Life”, Garrix a generat un spectacol vizual total. A fost un moment care a transformat Cluj-Arena într-un univers unic, universul Untold.

Cu o carieră impresionantă, Mahmut Orhan a devenit cunoscut pentru abilitatea sa de a îmbina elemente de house și deep house, creând astfel un sunet distinctiv.

Mahmut Orhan face parte din categoria DJ-ilor/producătorilor care reușesc să-și uimească publicul la fiecare apariție live; același lucru s-a întâmplat și în cea de-a patra seară a festivalului Untold.

Olandezul Nicky Romero a revenit pe scena principală a festivalului UNTOLD și le-a declarat fanilor de festival că este extrem de entuziasmat să le fie alături.

Band-ul indie-folk Milky Chance și unul dintre cei mai apreciați DJ din Emiratele Arabe, DJ Bliss, au completat lineup-ul din ultima zi a festivalului Untold, ediția 2024

Paul Nicholas Fisher, cunoscut sub numele de scenă FISHER, DJ-ul și producătorul australian care a reușit să cucerească scena muzicii electronice cu un sound unic și fresh, a ajuns pentru prima dată la festivalul Untold, la scena Galaxy.

Fiecare dintre cele patru zile ale festivalului Untold a fost extraordinară pentru fanii care s-au bucurat de fiecare artist ajuns pe mainstage.

Un UNTOLD ca niciun altul de până acum.

A fost un Untold ca niciun altul de până acum. Sam Smith și Swedish House Mafia au transformat cea de-a treia zi a festivalului Untold într-una memorabilă, subliniind încă o dată de ce Untold rămâne unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică din lume. Sam Smith a primit, în cadrul festivalului Untold, primul disc de diamant oferit de România unui artist.

Universal Music Romania i-a oferit Discul de Diamant pentru „Gloria” și „In The Lonely Hour”, fiind prima certificare de acest gen din țara noastră.

Mainstage-ul Untold și-a deschis porțile pentru cea de-a treia zi de festival, pentru live act-uri în premieră, dar și pentru DJ set-uri în exclusivitate.

Swedish House Mafia, unul dintre cele mai puternice act-uri din muzica electronică, a oferit un set live impresionant fanilor de pe Cluj-Arena.

Axwell, Sebastian Ingrosso și Steve Angello au generat euforie totală cu piese iconice: „Don’t You Worry Child”, „Save The World”, „One”, dar și producții incluse în albumul „Paradise Again” albumul de revenire al trio-ului legendar Swedish House Mafia.

Lenny Kravitz: „Singurul lucru care contează este dragostea, voi mi-ați oferit-o!”

Show-ul live al legendei pop-rock Lenny Kravitz, momentul cel mai așteptat al ediției de anul acesta a festivalului Untold, a fost ca o călătorie în care a contat doar conexiunea dintre oameni, muzică și emoție.

A fost un show perfect, iar Lenny Kravitz a fost copleșit de energia fanilor Untold, în fața cărora s-a înclinat:

„Vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături, pentru că avem ocazia de a celebra muzica împreună. Singurul lucru care contează este dragostea, voi mi-ați oferit-o!” Un live așteptat de fanii Untold a fost show-ul lui Louis Tomlinson, aflat pentru prima dată pe scena principală a festivalului. Scena Galaxy a fost un adevărat fenomen datorită celor mai cunoscuți DJ din genul techno, confirmați pentru cea de-a 9-a ediție a festivalului UNTOLD: Carl Cox, Solomun și Black Coffee.

Porțile universului Untold s-au închis pentru cel de-al nouălea capitol al acestei experiențe magice, dar călătoria continuă.

Peste 20.000 de abonamente au fost deja vândute pentru ediția aniversară UNTOLD 2025

Creatorii festivalului, care ocupă locul trei în clasamentul celor mai mari festivaluri de muzică din lume, au început deja pregătirile pentru ediția de anul viitor, când festivalul Untold va celebra a zecea ediție aniversară.

Acest eveniment special va aduce și mai multă magie, surprize și momente memorabile pentru toți participanții.

Peste 20.000 de fani și-au asigurat bucuria de a experimenta cea de-a 10-a ediție a festivalului UNTOLD. Organizatorii festivalului anunță că în această seară, de la ora 22:00, prețurile abonamentelor pentru 2025 vor crește.