Wiz Khalifa anulează show-ul din România de la SAGA Festival, din cauza unei probleme de sănătate. Ce a pățit artistul VIDEO

Wiz Khalifa a anulat show-ul pe care trebuia să îl susțină duminică, 25 iunie, la SAGA Festival, pe scena principală.

Artistul, care urma să vină în premieră în România, a postat de curând niște videoclip-uri pe Twitter în care și-a anunțat fanii că a suferit o ruptură de cartilaj în zona pelvisului. Din acest motiv el necesită o perioadă de recuperare.

Cum a suferit accidentul

Este cunoscut faptul că artistul practică artele marțiale, iar accidentarea a survenit în timpul antrenamentelor, așa cum relatează presa internațională.

În imagini, Wiz Khalifa se mișcă foarte greu, se sprijină de două bastoane și le confesează fanilor că durerile sunt foarte mari, iar medicamentele nu ajută prea mult în ameliorarea durerilor. Acesta le transmite fanilor că va reveni curând, că nu se va lăsa învins.

Wiz Khalifa, înlocuit de FISHER

Ca urmare a acestei schimbări de program, FISHER va susține un show la mainstage și va asigura distracția pentru fanii care se vor bucura în plus și de show-urile Tale of Us, B.U.G. Mafia, Spike, Mochakk, Vintage Culture și mulți alții.