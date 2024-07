Trupa Hara, finalistă cu trei piese în prestigioasa competiţie Inter Continental Music Awards

Trupa Hara a fost selectată pentru a intra în finala prestigioasei competiţii internaţionale InterContinental Music Awards, de la Los Angeles (SUA), cu trei piese.

Este vorba de piesele Noapte Albă (categoria BritPop), Rollercoaster şi Sărbătoare (categoria European Folk), care intră în această competiţie de promovare a creaţiei originale din întreaga lume.

„Am primit o super veste, prieteni și trebuie să v-o împărtășesc! Sunt fericit şi onorat să vă anunţ că Trupa Hara este finalistă cu trei piese într-o mare competiţie internaţională, InterContinental Music Awards, Los Angeles, SUA! Suntem cu atât mai bucuroşi cu cât este vorba de prima noastră participare în această competiţie care promovează talentele şi creaţia originală din lumea întreagă. (...)Țineți-ne pumnii pentru finala din 25 august! Thank you, InterContinental Music Awards, can't wait for the final! ”, a scris pe Facebook Flavius Buzilă, solistul trupei Hara.

Finala concursului de creație InterContinental Music Awards va avea loc pe 25 august.

„Au pus accentul cumva pe specificul fiecărui continent. Cele trei piese le-am scris toate pe Europa, fiindcă de aici provenim, iar ei le-au inclus în aceste două categorii, BritPop şi European Folk, ei numind folk ceva ce are şi influenţe folclorice din ţara respectivă. În finala de la BritPop ne-am văzut doar pe noi şi în cea de la European Folk suntem cinci piese, Trupa Hara cu două piese şi încă alte trei piese”, a declarat, pentru Agerpres, Flavius Buzilă.

„O treaptă foarte bună să ajungi în mediul muzicii internaţionale”

Trupa Hara s-a înscris în concurs în urmă cu câteva luni, după ce Flavius Buzilă și colegii său au văzut o reclamă la competiţie pe Internet, la alţi muzicieni pe care îi urmăresc. Au primit vestea că cele trei piese au fost selectate în finală prin e-mail.

„Muzicienii străini recomandau competiţia, spunând că e o treaptă foarte bună să ajungi în mediul muzicii internaţionale. Competiţia îşi are baza la Los Angeles, în Statele Unite, iar cei care organizează şi fac parte din juriu sunt toţi profesionişti din muzică, din zona de producţie, de management, de compoziţie, oameni care au lucrat cu staruri din muzica internaţională. Am înţeles că au creat competiţia aceasta tocmai ca să găsească talente, artişti care încă nu sunt cunoscuţi pe piaţa internaţională şi ei vor să-i descopere", a precizat Flavius Buzilă pentru sursa citată..

Membrii trupei Hara sunt: Flavius Buzilă (voce, chitară), Nunu Racris (tobe), Andrei Bălaşa (chitară), Mihai Andriţcu (vioară) şi Andrei Stoi (percuţii, bass).

Piesa cu cele mai multe vizualizări pe Youtube este „Noapte Albă”, lansată în premieră în 23 martie 2023.