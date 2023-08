Summer in the City a adus muzică live, entertainment de calitate, un vibe pozitiv, într-un festival cool și fresh cu Robbie Williams în prim-plan

Două zile de muzică energică, concerte și activări i-au electrizat pe spectatorii care au participat la festivalul Summer in the City care a avut loc în incinta Romexpo. Zeci de mii de fani ai muzicii de calitate au venit într-un număr mare în cele două zile ale festivalului să îl revadă la București, pe Robbie Williams, unul dintre cei mai mari entertaineri ai momentului, pe showman-ul Jason Derulo, dar și artiști tineri și talentați: Abby Roberts, Calum Scott, Editors, Nicole Cherry, Mario Fresh, DJ Orkun și DJ Riche.

“Ați fost unul dintre cele mai minunante publicuri în fața căruia am cântat. Vă mulțumesc!”, a declarat Robbie Williams care i-a purtat pe spectatori printr-o “călătorie” unică și emoționantă prin viață sa de artist. Gândit că o confesiune personală în fața publicului care l-a sprijinit în ultimii 25 de ani de carieră solo și 33 de ani ca artist pe marile scene ale lumii, spectacolul lui Robbie Williams i-a încântat pe toți fanii care au venit la București prin muzica sa. Timp de două ore a făcut un show excepțional, reverențe în fața publicului, a interacționat cu fanii, a împărțit tricouri și a glumit cu cei veniți în număr mare, chiar și de peste hotare să îl asculte și să îl vadă la Summer în the City. “Toată lumea a fost cu zâmbetul pe buze; a fost un lucru minunat pentru sufletul meu. Sunt recunoscător că m-ați protejat, atunci când nu știați că o faceți!” a declarat marele artist care împreună cu publicul i-a cântat “La mulți ani!” fiicei sale, Coco care a împlinit patru ani chiar în ziua concertului!

Superstarul britanic nu a fost singurul care a “electrizat” festivalul. Trupa indie-rock Editors a fost pe placul spectatorilor români care au venit într-un număr mare să îi asculte live. “De la fanii noștri din România am simțit mereu sprijin. Vă mulțumim mult că veniți la concerte, că ne ascultați melodiile sau dacă ne-ați văzut pentru prima data în aceasta seară”, a declarat Ed Lay, bateristul trupei.

Și cântărețul britanic Calum Scott a fost foarte incantat de experiență din România, pe scena Romexpo. În afara spectacolului care a inclus cele mai cunoscute hit-uri ale sale, el a participat activ la festivalul Summer in the City, unde a dat interviuri presei și rămas până la final alături de spectatorii din tribuna VIP la show-ul lui Robbie Williams.

Sâmbătă, 19 august spectatorii au cântat și dansat alaturi de tânără artista Abby Roberts, cunoscută în toată lumea datorită unei intense activități pe rețele de socializare, dar și pe ritmurile a doi DJ cunoscuți: Cosmin Richea și DJ Orkan, venit special din Turcia pentru festival.

Ziua de vineri, 18 august a fost animată de tineri artiști români, cunoscuți și iubiți de public: Eva Timush (Global Records), Mario Fresh și Nicole Cherry care au cântat live, alături de band-urile lor pop-rock cele mai cunoscute hit-uri, ce rulează în prezent pe radiourile din România.

Nicole Cherry a filmat împreună cu superstarul muzicii americane Jason Derulo un scurt clip pe care l-a postat pe Instagram și care a strâns deja zeci de mii de vizualizări! Ea și-a lansat în premieră la Summer in the City o melodie și l-a “împrumutat” pe bateristul, Roberto Porta echipei de muzicieni care au cântat cu Derulo pe scena festivalului.

Cu un show excepțional din care nu a lipsit dansul și coregrafia, dar și un moment de început animat de un DJ care a mixat cele mai cunoscute hit-uri, Jason Derulo a creat o seară plină de distracție la Summer in the City.

El le-a transmis spectatorilor din România într-o limba română perfectă că îi iubește, câștigând popularitatea pentru și mai mulți fani care îl urmăresc deja și l-au redescoperit ca artist.

Festivalul Summer in the City a promovat în pauza dintre concerte mesaje legate de preocuparea pentru mediu, reducerea amprentei de carbon și colectarea selectivă a deșeurilor și a propus activări cool, alături de principalii sponsori ai evenimentului: banca Raiffeissen și Tuborg, Kiss FM, Kanal D și D2 (parteneri media). “Suntem fericiți și mulțumiți că am organizat un eveniment în care toată lumea a simțit vibe-ul acestor artiști minunați! Deja planificăm următoarea ediție a Summer in the City 2024, dori să reluam acest festival pentru anul următor împreună cu aceasi oameni minunați care au participat alături de noi la realizarea acestui eveniment”, au declarat organizatorii: DD East Entertainment și Marcel Avram East European Production.

Ca de obicei, numeroase celebrități locale au luat parte la acest eveniment, dar și influenceri, brand ambassadors, vedete de televiziune și soliști care s-au bucurat de excepționalele show-uri live în inima Bucureștiului.