O melodie considerată „pierdută”, cântată de regretata Tina Turner, a fost redescoperită după 40 de ani

Un cântec înregistrat inițial pentru albumul Tinei Turner, „Private Dancer”, din anii 1980, și considerat pierdut, a fost redescoperit după aproape patru decenii, relatează CNN. Piesa, intitulată „Hot For You Baby”, a fost scoasă din arhive și a avut premiera joi, 23 ianuarie, fiind difuzată pentru prima dată în cadrul emisiunii BBC Radio 2 Breakfast Show din Marea Britanie.

„Este ca şi cum Tina Turner întâlneşte AC/DC”, a spus un ascultător BBC în cadrul emisiunii radio.

„Această descoperire introduce un nou capitol în povestea Private Dancer”, se arată în mesajul postat pe canalul de YouTube al regretatei cântărețe.

Lansat în 1984, albumul „Private Dancer” a marcat revenirea Tinei Turner în anii ’80. Discul a fost vândut în peste 20 de milioane de exemplare și a câștigat trei premii Grammy, inclusiv pentru Discul anului și Cea mai bună interpretare vocală feminină cu piesa „What’s Love Got to Do with It”.

Pe lângă „Hot For You Baby”, albumul aniversar va include și o înregistrare inedită a piesei „Let’s Stay Together” realizată pentru televiziune, precum și un mix al hitului „What’s Love Got to Do With It”.

De-a lungul carierei sale de peste 60 de ani, Tina Turner a câștigat opt premii Grammy și a fost distinsă cu stele pe Hollywood Walk of Fame și St. Louis Walk of Fame.

Tina Turner, supranumită „regina rock’n’roll-ului”, s-a stins din viață în mai 2023, la vârsta de 83 de ani. În ultimii ani de viață, cântăreața s-a confruntat cu probleme de sănătate, fiind diagnosticată cu cancer intestinal în 2016 și supusă unui transplant de rinichi în 2017.