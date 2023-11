Mihai Trăistariu dezvăluie de ce s-a destrămat trupa Valahia: „Costi Ioniță voia să facem manele“ VIDEO

Mihai Trăistariu și Costi Ioniță nu s-au mai reunit niciodată după destrămarea celebrei trupe Valahia. Trăistariu a dezvăluit care au fost adevăratele motive care au dus la separarea trupei care a făcut furori în anii 2000 în muzica românească.

Între anii 1998- 2004, Valahia a fost una dintre cele mai apreciate trupe dance de la noi din țară, la acea vreme.

După șase ani, însă, cei trei foști componenți, Costi Ioniță , Mihai Trăistariu și Dorin Topală, au decis să meargă mai departe pe drumuri separate.

Mihai Trăistariu (43 de ani) a dezvăluit, pentru Click!, care au fost adevăratele motive ale destrămării trupei care a făcut furori în anii 2000.

„Costi este cel care m-a descoperit pe mine atunci când nu aveam nicio speranță. Mai exact în 1998, am participat la Festivalul de la Mamaia singur, el m-a văzut încă de la repetiții, m-a luat, am făcut trupa Valahia și am dat lovitura.

Credeam că nu am să reușesc niciodată și chiar cred și acum că, dacă el nu punea gheara pe mine, eu nu reușeam niciodată pentru că e foarte greu să intri în showbiz.

El avea un studio de înregistrări în Constanța, Dorin era colegul lui de bancă și uite așa m-au cooptat pe mine. Am reușit în doar trei luni, am avut primul nostru hit, «Banii și fetele“. La radio am fost pe locul 1, după aceea a fost hitul anului, deci am avut baftă, bafta de a-l întâlni pe el, așa că îi datorez cumva tot succesul meu de după.

Destrămarea trupei s-a produs din cauza unui motiv banal. De fapt, au fost multe motive adunate: de la cine stă în mijloc că eram trei și existau discuții că tu ai stat mai mult în mijloc, de parcă asta conta, care cum se îmbracă, unul în alb, altul în negru…

Discuții de doi lei care nu-și aveau rostul, astea s-au acumulat și automat s-a spart trupa, cam după un an am rămas doar eu cu Dorin. Motivele despărțirii sunt destul de puerile ”, a explicat Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru Click!

Citiți mai multe dezvăluiri în Click!