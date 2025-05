Metro Boomin debutează în cinema cu The Weeknd și urcă pe scena UNTOLD X în singura sa apariție europeană din 2025

Unul dintre cei mai influenți producători ai generației sale, Metro Boomin își face debutul în cinematografie, semnează coloana sonoră a uneia dintre cele mai așteptate producții ale anului și vine pentru prima dată în România – la UNTOLD X, în singura sa apariție la un festival european în acest an.

A vrut să devină rapper, dar a ales producția și, evident a fost o alegere inspirată. Pseudonimul Metro Boomin i-a fost sugerat de mama sa, care obișnuia să spună: „If you’re gonna be making beats, you better make ’em boom!”

Așa a apărut celebra etichetă sonoră „Metro Boomin want some more...”.

Cu un sound ușor de recunoscut din primele secunde și un portofoliu care redefinește cultura trap și hip-hop a ultimului deceniu, Metro Boomin continuă să își extindă influența dincolo de studio. În 2025, artistul american bifează o dublă apariție majoră: una pe marile ecrane și una pe scena principală a festivalului UNTOLD X, cu un show live care marchează singura sa prezență la un festival european în acest an.

Metro Boomin își face debutul în cinematografie în Hurry Up Tomorrow, un thriller psihologic regizat de Trey Edward Shults, în care joacă alături de The Weeknd, Jenna Ortega și Barry Keoghan. Metro are un rol cameleonic în film și semnează, totodată, o parte importantă a coloanei sonore – alături de The Weeknd, cu care colaborează constant în ultimii ani. Premiera mondială a filmului a avut loc pe 13 mai 2025, la AMC Lincoln Square din New York, iar lansarea oficială este programată pentru 16 mai.

Această tranziție dinspre muzică spre cinema reflectă evoluția artistică a lui Metro Boomin – un producător care, la doar 30 de ani, a redefinit sunetul trap-ului modern, a colaborat cu Drake, Travis Scott, Future, 21 Savage, The Weeknd și Kanye West, și a lansat două albume solo de succes: Not All Heroes Wear Capes și Heroes & Villains.

Ediția aniversară a festivalului UNTOLD va avea loc în perioada 7-10 august 2025, în Cluj-Napoca.