Justin Bieber și-a suspendat turneul mondial din cauza problemelor de sănătate

Cântăreţul pop Justin Bieber a declarat își va suspenda turneul „Justice World Tour” care fusese reprogramat, din cauza unor probleme de sănătate mintală şi fizică, informează Reuters.

Muzicianul a postat anunţul, marţi, pe Instagram, precizând că susţinerea a şase spectacole live după ce a fost diagnosticat cu sindromul Ramsay Hunt la începutul acestui an „l-a costat scump".

„Weekendul trecut am cântat la Rock in Rio şi am dat tot ce pot pentru oamenii din Brazilia", a spus Bieber. Epuizarea a pus "stăpânire pe mine", a adăugat el.

După ce s-a consultat cu medicii, familia şi echipa, cântăreţul a anunţat că a decis să acorde prioritate sănătăţii sale şi să renunţe la turneu.

„Pentru moment, o să iau o pauză de la turnee. O să fiu în regulă, dar am nevoie de timp să mă odihnesc şi să mă fac bine", a spus el.

„Am fost atât de mândru să aduc în faţa lumii acest show şi mesajul nostru", a completat vedeta.

Bieber a mulţumit fanilor pentru susţinere şi rugăciuni şi a încheiat anunţul scriind: „Vă iubesc pe toţi cu pasiune!", scrie Agerpres.

Deja amânat la începutul acestui an după ce atât Bieber cât şi membrii echipei sale au fost testaţi pozitiv pentru COVID-19, turneul mondial a fost în cele din urmă lansat în luna martie.

În cadrul turneului mondial erau prevăzute 70 de spectacole, până în martie 2023, în America de Sud, Asia, Australia, Noua Zeelandă şi Europa.

Bieber nu a precizat când preconizează că ar putea reveni pe scenă, iar reprezentanţii săi nu au răspuns imediat unei solicitări de a face comentarii.

În iunie, cântăreţul canadian a dezvăluit că a fost diagnosticat cu sindromul Ramsay Hunt, din cauza căruia i-a paralizat jumătate din faţă, ceea ce l-a obligat să îşi anuleze concertele pentru a se recupera.

La vârsta de 13 ani, Justin Bieber a devenit o vedetă pop de talie mondială, cântecele sale, precum "Baby", aducându-i imediat faima internaţională.