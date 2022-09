Fantoma de la Operă a transformat-o pe Irina Baianț într-o soprană pop-rock

Soprana Irina Baianț interpretează în concertele sale nu doar opera clasică ci și pop-rock iar abordarea ei modernă vine din experiența câștigată din super producția "Fantoma de la Operă"

„Fantoma de la Operă”, celebrul musical i-a marcat cariera sopranei

Irina Baianț a strălucit în rolul principal din spectacolul de musical, "Fantoma de la Operă", regizat de celebrul Stephen Barlow, pe scena Teatrului Național de Operetă "Ion Dacian" din București.

În anul 2015, „Fantoma de la Operă” s-a bucurat de un imens succes de public și avea toate șansele să fie piatra de temelie a industriei de musical de la noi.

Din păcate spectacolul a avut o viață foarte scurtă, existența sa fiind infleunțată indirect de schimbările de la nivelul conducerii de la Operă.

„Cred că România nu a fost pregătită să primească acest spectacol și nici pentru a se lupta ca el să rămână” spune Irina Baianț în Interviurile Adevărul Live.

Ea consideră că "Fantoma de la Operă" a fost cel mai important moment de până acum din caiera ei, pentru că tot ceea ce a învățat acolo aplică azi, în concertele sale.

Soprana spune că viziunea regizorului, prin îmbinarea clasicului cu pop-rock, normalitatea pe care o solistă de operă trebuie să o aibă pe scenă, ceea ce ea nu știa până atunci, a făcut-o să înțeleagă ce înseamnă azi, abordarea operei clasice.

„.Eu sunt soprană și am rămas în sfera mea. Pentru că eu rămân soprana chiar dacă abordez și alte stiluri muzicale. Din tot ceea ce am învățat în acel spectacol aduc acum în concertele mele și o anumită naturalețe pe care în Operă nu prea știam cum să o am. Am înțeles din acel spectacol că o soprană nu este un dulap îmbrăcat în perdele ” spune Irina Baianț.

Irina Baianț dorește o normalizare a operei clasice pentru marele public

În interviurile Adevărul Live, soprana Irina Baianț povestește cât de mult suferă pentru că nu reușește să cânte pe scenele din România atât cât își dorește. Artista mărturisește că o doare foarte tare că nu este înțeles de câtre profesioniștii din domeniul muzicii clasice de la noi efortul ei de a aduce în rândul publicului larg opera clasică.

„Eu doresc o normalizare a operei clasice. Dar mi se reproșează că nu mai cânt operă și că acum cânt muzică ușoară. Chiar și colaborarea pe care o am cu maestrul Vladimir Cosma mi s-a reproșat. Mi s-a spus direct că am ajuns să cânt muzică desuetă prin restaurante cu Vladimir Cosma. Pe mine mă doare această percepție generală pe care o au oamenii de la noi. În momentul în care îți dorești ca lucrurile să fie diferite și ai curaj să faci un pas în față, ajungi în lumina reflectoarelor care te pot încălzi sau te pot arde” spune Irina Baianț.

Marele compozitor și dirijor Vladimir Cosma este unul dintre mentorii Irinei Baianț, soprana devenind colaborator permanent în toate concertele-eveniment ale acestuia din ultimii 12 ani Anul trecut, în octombrie, soprana a fost prezentă sub bagheta maestrului Cosma în toate cele 3 concerte jucate cu casa închisă în celebrul Grand Rex din Paris, în prezența a 5.000 spectatori per spectacol.

Vladimir Cosma a compus toată muzica filmelor lui Louis de Funes, dar și a altor filme celebre.