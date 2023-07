Distracția nu are vârstă. O fotografie cu doi pensionari la Neversea a creat emoție pe net

Vara a început cu ediția aniversară a festivalului Neversea, cu emoții, cu zâmbete și cu povești de viată. O astfel de poveste, în care doar bucuria autentică e cea care contează, iar vârsta e doar un detaliu, a fost surprinsă pe plaja Neversea.

O postare pe Instagram cu un cuplu de oameni frumoși, care se bucură de viață, de muzică, de atmosfera de festival și își zâmbesc unul celuilalt, dincolo de cifrele trecute în buletin, reușește să transmită mai mult decât ar putea cuvintele să o facă.

„Plecam de la lucru de la Neversea unde sunt printre norocoșii care trage pentru un sponsor cu un program de activare care nu te îndoaie și în timp ce uram noapte bună colegilor îi văd pe ei. Am scos repede telefonul, am făcut o poză pe fugă să nu le stric momentul și am oftat. Băi nene cum am oftat. Îmi este frică de moarte și de faptul că nu voi mai exista (...). Oamenii ăștia îmi dau speranța că va fi bine, că indiferent de vârstă ne putem prosti cât vrem și putem face ce vrem cât o fi. Și sper să fie! Și mai sper și să îmbătrânesc ca ei”, a scris pe Instagram Mihnea Ratte.

Datorită atmosferei vibrante și puterii de a aduce împreună oameni de toate vârstele și originile, Neversea amintește că tinerețea și entuziasmul nu se estompează odată cu trecerea anilor.

„Totul devine posibil în clipa în care bucuria de a trăi învinge orice prejudecată care ți-ar putea ține visurile, emoțiile și dorința de a experimenta, pe loc”, spun organizatorii festivalului Neversea.

Neversea este locul unde oamenii sunt provocați de fiecare dată să se simtă ei înșiși și să fie recunoscători pentru fiecare moment.

Artiști de top și show-uri spectaculoase

Festivalul Neversea promovează bucuria indiferent de starea materială, de culoare sau gen. Aici fanii sunt invitați să experimenteze, pentru patru zile și patru nopți, vara ca o vacanță și să-și creeze amintiri de neuitat; amintiri care nu se povestesc nepoților, ci se trăiesc la festival.

Este o ediție aniversară.

„De cinci ani, Neversea este o insulă a visurilor împlinite, fiind locul care te face să te îndrăgostești de toate micile bucurii ale vieții. Toți cei care vor să participe, încă mai pot veni pentru cele două zile rămase, dar pline de momente speciale, artiști de top și show-uri spectaculoase, care îi vor cuceri pe toți cei prezenți”, spun organizatorii.

Impact fantastic asupra mentalului

Potrivit unui studiu realizat de Universitatea Goldsmith, participarea la un festival aduce o serie de beneficii, deloc de neglijat, crește speranța de viață cu 9 ani.

Patrick Fagan, expert în Știința Comportamentală la Universitatea Goldsmith, a declarat: "Cercetarea noastră demonstrează impactul fantastic pe care un festival, cu tot ceea ce el implică, îl are asupra mentalului; un festival aduce starea de fericire”.