Cornel Constantiniu împlinește 78 de ani. Melodii memorabile cântate de idolul anilor ’70, primul câștigător al trofeului „Steaua fără nume“ VIDEO

Joi, 6 aprilie 2023, Cornel Constantiniu împlinește vârsta de 78 de ani. Artistul a fost primul câștigător al Trofeului „Steaua fără nume“, iar la Festivalul de la Mamaia a obținut marele premiu.

Cornel Constantiniu s-a născut la 6 aprilie 1945, București. În 1969 a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică «I.L. Caragiale» din București. În 1970, Cornel Constantiniu îşi face debutul în cadrul concursului „Steaua fără nume“, fiind primul câştigător al trofeului.

„În 1968, s-a făcut preselecție pentru prima ediție a concursului «Steaua fără nume». Eram încă student la teatru, dar am decis să particip. Soția mea a rămas uimită. De când eram căsătoriți, nu mă auzise niciodată cântând. Adevărul e că nici eu nu-mi amintesc când cântăm. Probabil în baie. Cert e că am fost câștigătorul primei ediții a concursului, spre disperarea maestrului Finteșteanu, care a prevăzut că asta mă va pierde pentru actorie. Trei ani mai târziu, am participat la Festivalul de la Mamaia, unde am luat marele premiu cu melodia «N-ați văzut o față?». Și așa a început totul. Televiziunea, radioul, impresarii au început să mă ia în primire. Am absolvit și am fost repartizat actor la Naționalul ieșean, împreună cu Domnița, dar n-am profesat decât trei ani. M-am întors la București, fiindcă nu aveam încotro. Am un mare regret că nu am dus teatrul până la capăt. Dar nu aveam cum, zi și noapte cântăm. Le-aș fi făcut prost pe amândouă, cu siguranță“, a povestit el într-un interviu pentru Formula As.

Apoi, Cornel Constantiniu a fost angajat ca actor la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Iaşi, iar din anul 1972 a făcut parte din trupa Teatrului Muzical „Ion Vasilescu“ din Bucureşti. În 1982, a devenit solist al secţiei de estradă din Ansamblul „Rapsodia Română“.

A scos la „Electrecord” trei albume: „Cântec de iubire“ (1973), „Cornel Constantiniu“ (Melodii din repertoriul lui Joe Dassin) și „Eu sunt un trubadur“ (1989).

Cornel Constantiniu suferă de multă vreme de maladia Parkinson. Interpretul a îndurat până acum două intervenţii chirurgicale pe creier, prima în Africa de Sud, în 1999, la Cape Town, iar a doua în 2004, la Viena.