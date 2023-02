Ce șanse are România să câștige Eurovision, conform cotelor la pariuri

România, care va participa anul acesta la Eurovision 2023 cu piesa „D.G.T (Off and on)”, interpretată de solistul Theodor Andrei, este cotată cu șanse de sub 1% la casele de pariuri pentru câștigarea competiției.

Solistul Theodor Andrei a câștigat Selecția Națională cu melodia „D.G.T (Off and on)”, care este jumătate în limba română și jumătate în limba engleză.

În acest an, competiția internațională Eurovision se va desfășura la Liverpool, semifinalele vor avea loc în zilele de 9 și 11 mai, iar finala pe 13 mai 2023. Ediția din acest an se desfășoară în Marea Britanie, care va organiza evenimentul în numele Ucrainei, din pricina războiul izbucnit pe teritoriul țării.

Conform Eurovisionworldcom, site-ul care centralizează cele mai multe cote de pariuri într-un top, România este cotată cu șanse de sub 1%, aflându-se pe locul 36 din 37, asta în contextul în care multe dintre statele participante încă nu și-au numit reprezentanții. Pe locul 37 se află Albania. Cotele se pot modifica în următoarele luni după ce piesele intrate în competiție vor fi mai cunoscute.

Ucraina este iar favorita la câștigarea competiției. Anul trecut Ucraina a fost reprezentată de Kalush Orchestra, iar în acest an este reprezentată de grupul Tvorchi cu melodia „Heart of Steel”.

Conform ultimelor informații, Ucraina este cotată cu 24% șanse de a câștiga Eurovision 2023.

TVR a anunțat pe 11 februarie câștigătorul Selecției Naționale Eurovision 2023, desemnat exclusiv în urma votului publicului: Theodor Andrei, cu melodia „D.G.T. (Off and on)“. Tânărul a primit, în total, 5230 de voturi (voturi prin telefon și online).

Eurovision 2023 - Selecția Națională: Clasamentul în urma voturilor publicului

Scandalul din 2022

Un imens scandal la ediția din 2022 a concursului Eurovision a avut în centru România și alte 5 state participante. Din cauza unor pretinse nereguli la tiparul de vot, votul acestor state, implicit al României, au fost anulate și înlocuite cu un rezultat agregat bazat pe tipare de vot similar.

Consiliul de Administraţie al TVR a aprobat, în luna august 2022, cu unanimitate de voturi participarea României la cea de-a 67-a ediţie a Eurovision Song Contest.

Totodată, șeful TVR, Dan Turturică, a solicitat membrilor Consiliului de Administraţie (CA) al SRTv un mandat în vederea contactării unor firme de avocatură din Elveţia pentru evaluarea şanselor SRTv într-un litigiu cu EBU/ European Broadcasting Union - organizatorul concursului Eurovision Song Contest (ESC).