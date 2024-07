Burna Boy a primit cel mai frumos cadou de ziua lui! Headlinerul UNTOLD este primul artist african care a făcut sold-out la London Stadium pentru al doilea an la rând

Burna Boy a stabilit un nou record, un cadou perfect pentru ziua în care a împlinit 33 de ani, devenind primul artist african care a făcut sold-out pe London Stadium doi ani la rând. Show-urile live ale artistului african nu numai că au captivat publicul, dar au și stabilit un nou standard în industria muzicală. Câștigător al unui premiu Grammy la categoria “Best Global Music Album”, Burna Boy va ajunge in aceasta vară pe scena principală a festivalului UNTOLD.

În 2023, Burna Boy a devenit primul artist african care a susținut și a făcut sold-out la un concert pe stadion în Marea Britanie, atrăgând o mulțime de 60.000 de fani. Acest succes a reprezentat un moment de referință pentru stilul Afrobeats și a demonstrat popularitatea și influența sa imensă​​. Concertul a inclus producție de ultimă generație, lumini și apariții speciale ale unor vedete precum Stormzy, Dave, J Hus și Popcaan, transformând evenimentul într-un show memorabil.

După succesul din 2023, Burna Boy a anunțat revenirea la London Stadium pe 29 iunie 2024, ca parte a turneului său "I Told Them...". Anunțul a generat un entuziasm uriaș în comunitatea Afrobeats, iar artistul african a reușit să ofere o altă experiență extraodinară fanilor.

Impactul lui Burna Boy depășește ideea de sold-out pe marile arene, influența sa a făcut ca genul Afrobeats să câștige popularitate masivă la nivel global, piesele din acest stil muzical domină în topuri și pe platformele de streaming, cu peste 15 miliarde de ascultări. În iunie 2023, Spotify a numit stilul Afrobeats ca unul dintre cele mai influente fenomene muzicale din toate timpurile și a lansat platforma “Afrobeats: Journey of a Billion Streams”.

Publicația Rolling Stone a inclus albumul lui Burna Boy în clasamentul „The 100 Best Albums of 2023”, iar în luna aprilie publicația Time l-a inclus în clasamentul celor mai influente 100 de personalități ale lumii în anul 2024. Acest clasament recunoaște și onorează implicarea pe care, acești 100 de oameni, o au în domenii precum artă, cultură și activism social.

Show-urile sold-out de la London Stadium nu sunt doar concerte; sunt fenomene culturale care aduc împreună o comunitate diversă de fani, uniți de energia puternică a muzicii lui Burna Boy. Artistul nigerian continuă să depășească barierele, să stabilească noi recorduri și să fie considerat un icon în industria muzicală.

UNTOLD se pregătește să-și deschidă porțile universului magic în perioada 8-11 august pentru sutele de mii de fani din întreaga lume, pentru care organizatorii pregătesc noi experiențe memorabile și un lineup impresionant în care sunt incluși artiști și DJ de top la nivel global.