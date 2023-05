Apariție surpriză a prințesei de Wales la Eurovision. Ținuta sa a fost una specială VIDEO

Prințesa de Wales a avut o apariție surpriză la Eurovision, cântând la pian în timpul spectacolului de deschidere a evenimentului, potrivit BBC News.

Îmbrăcată într-o rochie albastră Jenny Packham, accesorizată cu o pereche de cercei aparținând regretatei regine Elisabeta, prințesa Kate a interpretat o piesă instrumentală, creată de Joe Price și Kojo Samuel, înregistrată în Crimson Drawing Room a Castelului Windsor la începutul acestei luni.

Clipul de 10 secunde a apărut în cadrul unei reprezentații a formației Kalush Orchestra, câștigătorii de anul trecut ai concursului.

Reprezentația a inclus și contribuții ale Lord Lloyd-Webber, Sam Ryder, Ms Banks, Ballet Black, Bolt Strings și Joss Stone.

Prințesa de Wales, l-a acompaniat anterior la pian pe starul pop Tom Walker în timp ce acesta a cântat melodia sa de Crăciun „For Those Who Can't Be Here” (Pentru cei care nu pot fi aici), neauzită până acum, în timpul unei slujbe de colinde din 2021 pe care a găzduit-o la Westminster Abbey.

Evenimentul, difuzat pe ITV în ajunul Crăciunului din acel an, a adus un omagiu muncii unor persoane „inspirate” care și-au servit comunitățile în timpul pandemiei.