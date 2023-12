Anamaria Ferentz vrea să recucerească topurile muzicale din România. Piesa lansată de ziua ei, în SUA

Anamaria Ferentz are planuri mari de revenire pe scena muzicală din România. Cântăreața a lansat o nouă piesă chiar de ziua ei, în America. Acum, deși pare să trăiască o frumoasă poveste de iubire cu americanul Douglas, este hotărâtă să se concentreze pe carieră și să întoarcă în țară cu forțe proaspete.

Anamaria Ferentz locuiește în America, în prezent, alături de partenerul ei. Relația durează de doi ani, iar bărbatul este cu 11 ani mai în vârstă și are 7 copii.

De ziua ei, un cadou muzical pentru iubit

Recent, artista și-a sărbătorit ziua de naștere și a ales să își ofere singură un cadou special: lansarea unei noi piese.

„Anul acesta, de ziua mea mi-am făcut eu un cadou și am lansat o piesă, «Happy Birthday to my baby», e o piesă foarte potrivită pentru o zi de naștere și este în limba engleză, scrisă de mine. După ce am fost plecată la New York și în El Salvador ca să îmi promovez piesa de Crăciun, «Christmas is near», acolo unde am mers la mai multe posturi de radio și TV și m-am bucurat de căldura cu care am fost primită, m-am întors acasă, în Oregon”, a povestit ea, pentru Ciao.

Ea s-a bucurat de un moment deosebit pentru a o interpreta și anume, la petrecerea de Crăciun a firmei lui Douglas, în fața a 250 de invitați.

„Am scris-o și i-am făcut-o cadou iubitului meu pentru ziua lui în martie și am lansat-o de ziua mea. Mi-am sărbătorit ziua acasă, pe 14 decembrie, am avut petrecerea de Crăciun a firmei lui Doug și am cântat acolo. S-a nimerit să fie odată cu ziua mea și a fost perfect! Am avut 250 de invitați și o petrecere organizată unde nu a trebuit să stau eu să organizez nimic”, a continuat Anamaria Ferentz.

Planuri mărețe, pentru revenirea în România

Despre planurile de Revelion, artista a dezvăluit că intenționează să petreacă acasă, alături de cei dragi, dorindu-și o atmosferă liniștită. Cu toate acestea, privind spre viitor, Anamaria Ferentz plănuiește o revenire spectaculoasă în România pentru a-și prezenta noul album și muzică nouă.

„Îmi doresc să vin în România să îmi prezint și acolo noua mea muzică și noul album și abia aștept să ajung la emisiunile din România. Nu am fost deja de câțiva ani în țară și îmi este dor, abia aștept să vin!”, a declarat artista.

Nu a anunțat însă și dacă iubitul său o va însoți. Așadar, cei doi ar putea să petreacă timp separat, pentru o perioadă.