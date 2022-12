A murit Maxi Jazz. Maxwell Fraser, fost solist al Faithless, avea 65 de ani | VIDEO

Anunțul decesului a fost făcut pe pagina de Facebook a Trupei Faithless, al cărei fondator și vocalist a fost Maxwell Fraser.

„Cu inima frântă vă anunțăm că Maxi Jazz a murit noaptea trecută. A fost un om care ne-a schimbat viața în atât de multe feluri. El a dat sens și mesaj adecvat muzicii noastre. A fost, de asemenea, un om minunat care avea timp pentru toată lumea și o înțelepciune profundă și accesibilă. A fost o onoare și, desigur, o adevărată plăcere să lucrăm cu el. A fost un textier genial, un DJ, un budist, o prezență scenică magnifică, iubitor de mașini, vorbăreț nesfârșit, om frumos, busolă morală și geniu”, scrie în mesajul publicat pe Facebook de Rollo și Sister Bliss, ceilalți doi membri ai trupei Faithless.

Potrivit BBC, Sister Bliss a precizat că MAxi Jazz a murit în somn, în casa lui din sudul Londrei.

Rapperul, compozitorul și DJ-ul Maxi Jazz s-a născut pe 14 iunie 1957.

Timp de 16 ani a fost principalul vocalist al Faithless. Trupa s-a despărțit în 2011, dar cei trei au mai cântat împreună ocazional.

Printre hiturile lor se numără piese precum God is a DJ, We Come 1, Insomnia