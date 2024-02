Prima lună de primăvară pe HBO Max: printre premiere, serialul „Regimul” cu Kate Winslet și „Wonka”

În martie, HBO Max este locul în care ai tot conținutul de care ai nevoie! Pe lângă miile de ore de conținut de calitate, prima lună de primăvară îți aduce extra 20 de filme, 8 seriale, 2 documentare, 3 titluri pentru cei mici și multe altele pe HBO Max.

FILME

Martie este luna florilor și a bomboanelor de ciocolată, așa că HBO Max sărbătorește pe măsură, cu „Wonka” și „Charlie și fabrica de ciocolată”! „Wonka” a avut la finalul anului premiera în cinema, iar acum va fi disponibil în exclusivitate pe HBO Max de pe 8 martie. Bazat pe personajul extraordinar din centrul cărții „Charlie and the Chocolate Factory”, cea mai emblematică lucrare a lui Roald Dahl, filmul spune povestea miraculoasă a modului în care cel mai mare inventator, magician și ciocolatier din lume a devenit îndrăgitul Willy Wonka pe care-l știm azi.

Tot pe 8 martie aflăm pe HBO Max cum „Aristotel și Dante descoperă secretele Universului“, un film despre prietenia dintre doi adolescenți singuratici mexicano-americani din El Paso, 1987, care explorează o relație nouă, neobișnuită, și drumul dificil spre autodescoperire.

În producția românească „Tigru“, care va fi pe HBO Max pe 22 martie, o cunoaștem pe Vera, un medic veterinar la o grădină zoologică dintr-un mică localitate, care are o cădere nervoasă și provoacă eliberarea unui tigru.

Printre celelalte filme care vor veni pe HBO Max în martie se află: „1.000 post Terra” („After Earth”), „Confort nordic” („Northern Comfort”), „Dunkirk”, „Începutul” („Inception”), „Interstellar: Călătorind prin univers” („Interstellar”), „Tenet”, „Prestigiul” („The Prestige”), „Strigă-mă pe numele tău” („Call me by your name”), „Întâlnire de gradul trei” („Close Encounters of the Third Kind”), „Godzilla” (1998), „Hellboy” (2004), „Ultimul Vermeer” („The Last Vermeer”) sau „Crime la indigo” (“Copycat”).

SERIALE

Kate Winslet devine cancelara Elena Vernham în „Regimul” („The Regime”)! Având-o în rolul principal pe câștigătoarea premiilor Oscar® și Emmy®, această miniserie politică în șase episoade, plină de umor negru, spune povestea unui an petrecut între zidurile palatului unui regim autoritar modern, în timp ce acesta începe să se destrame. Lideră a unei națiuni fictive din „Europa de Mijloc”, cancelara Elena Vernham (Kate Winslet) nu a mai părăsit palatul de ceva vreme... și a devenit din ce în ce mai paranoică și instabilă. Elena, care jelește moartea tatălui său și se confruntă cu un parteneriat politic cu S.U.A., găsește un confident neobișnuit în Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts), un soldat instabil, implicat recent într-un protest violent. „Regimul” va fi pe HBO Max pe 4 martie.

Pe 14 martie, HBO Max mai aduce un nou serial: „Fetele din autocar” („The Girls on the Bus”). Inspirat de un capitol din bestsellerul „Chasing Hillary”, scris de fostul corespondent New York Times Amy Chozick, serialul este o dramă cu elemente comice despre patru jurnaliste care urmăresc o serie de candidați prezidențiali plini de defecte, în timp ce găsesc prietenie, iubire și scandal. Acțiunea serialului se va concentra pe viețile și relațiile acestor jurnaliste.

Și nu e totul. HBO Max mai aduce sezonul 2 din „Royal Crackers” pe 1 martie (un fost conglomerat de gustări, condus în mare parte de familia Hornsby și care acum încearcă să supraviețuiască. Cu patriarhul familiei imobilizat, ei vor face orice pentru a avea din nou o afacere de succes.); pe 14 martie este timpul pentru „Un nou început” („Found”) (Gabi Mosley și echipa ei de gestionare a situațiilor de criză se asigură că cineva se ocupă mereu de oamenii dispăruți și dați uitării.); primul sezon din „Casa Grande” pe 27 martie (serialul explorează adevărul dramatic și tulburător legat de atracția imigranților pentru America. Ce sunt dispuși să îndure pentru visul american?).

DOCUMENTARE

Pe 1 martie, HBO Max aduce „Pianoforte” un documentar inedit din Polonia. Din 160 de participanți, doar 10 vor ajunge în finala Concursului Internațional de Pian Chopin. Documentarul „Pianoforte” prezintă un grup eclectic de muzicieni tineri din întreaga lume care s-au pregătit de mici pentru această oportunitate unică în viață.

Pe 6 martie se întâmplă „O revoluție pe pânză” („A Revolution on Canvas”) pe HBO Max. Documentarul analizează misterul dispariției a peste 100 de tablouri ale artistului iranian modern Nickzad Nodjoumi.

Pentru copii

„Ninjago: Ascensiunea dragonilor” („Ninjago: Dragons Rising”) vine pe HBO Max pe .... martie. După ce un cataclism le-a schimbat lumea, Ninja vechi și noi trebuie să lucreze împreună să salveze toate regatele de răufăcători avizi după putere.

Tot în martie, HBO Max aduce și „Dl. Peabody și Sherman” și sezonul 5 din „Craig și dumbrava”.