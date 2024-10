Bazat pe capodopera lui Gabriel García Márquez şi regizat de Laura Mora şi Alex García López, „Un veac de singurătate” reprezintă unul dintre cele mai ambiţioase proiecte audiovizuale din istoria Americii Latine.

Serialul „One Hundred Years of Solitude” („Un veac de singurătate”) bazat pe romanul omonim al scriitorului columbian Gabriel García Márquez va avea premiera pe Netflix în data de 11 decembrie. Serialul va fi împărțit în două capitole a câte opt episoade fiecare.

„Pe 11 decembrie, pregătește-te să pășești în orașul mitic Macondo alături de familia Buendía. Descoperă povești captivante despre blesteme, vise, magie și iubiri care sfidează orice obstacol. Prima parte din «Un veac de singurătate», inspirată de capodopera lui Gabriel García Márquez, vine pe Netflix”, a transmis compania americană de streaming Netflix .

„Ca regizor de film cu origine columbiană, a fost o onoare şi o provocare uriaşă să lucrez la un proiect la fel de complex şi care poartă la fel de multă responsabilitate ca One Hundred Years of Solitude, un proiect în care ne-am străduit să înţelegem diferenţa dintre limbajul literar şi audiovizual, precum şi să reuşim să construim imagini care să conţină frumuseţea, poezia şi profunzimea unei opere care a marcat întreaga lume. Am făcut-o cu dragoste şi respect pentru roman, cu sprijinul unei echipe tehnice şi umane excepţionale”, a declarat Laura Mora.

Regizarea acestui proiect a fost atât o provocare, cât şi o aventură. „Când m-am scufundat în adaptarea One Hundred Years of Solitude, intenţia mea a fost să creez ceva autentic, care să aibă statura unei producţii internaţionale, pentru că povestea o merită”, a adăugat Alex García López.

„În orașul atemporal Macondo, șapte generații ale familiei Buendía trăiesc în iubire, uitare și imposibilitatea de a scăpa de trecut și de soartă.”, se arată în descrierea publicată de Netflix pentru serial.

Compania de streaming a anunțat încă din 2019 că vrea să facă un serial pe baza romanului lui Márquez.

Publicată în 1967, „Un veac de singurătate” este una dintre operele emblematice ale lui Gabriel García Márquez. Cartea a fost vândută în peste 50 de milioane de exemplare şi a fost tradusă în peste 40 de limbi.

Gabriel Garcia Marquez a încetat din viaţă la vârsta de 87 de ani, pe 17 aprilie 2014, la Ciudad de Mexico.