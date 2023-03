Ce filme și seriale vedem la Disney+ în aprilie. Jude Law, revenire spectaculoasă cu un rol de poveste VIDEO

Filme și seriale noi, dar și noi sezoane ale unor producții consacrate vor fi difuzate în luna aprilie, pe platflorma de streaming.

Primăvara a sosit la Disney+ și, odată cu ea, vine o serie întreagă de noi seriale și filme pentru toate vârstele și gusturile. Există o mulțime de adaptări literare, cu mult-așteptatul „Peter Pan & Wendy“, care reinventează povestea clasică a lui JM Barrie pentru o nouă generație, cu Jude Law în rolul iconic al Căpitanului Hook. Totodată, Kathryn Hahn dă viață unei mătușe agitate în „Micile bucurii ale vieții“ (Tiny Beautiful Things), bazat pe bestsellerul lui Cheryl Strayed.

În plus, abonații pot „intra“ în lumea întunecată a Mafiei în „The Good Mothers“, un nou serial original Disney+ despre femeile care s-au întors împotriva familiilor lor, încercând să oprească seria de infracțiuni din interior.

→ Imaginea 1/3: Jude Law profimedia 0764043410 jpg

Peter Pan & Wendy - 28 aprilie

Regizat de David Lowery, filmul „Peter Pan & Wendy” o prezintă pe Wendy Darling, o tânără căreia îi e frică să lase în urmă casa în care a crescut şi care îl întâlneşte pe Peter Pan, un băiat care nu vrea să crească. Împreună cu fraţii ei şi mica zână Clopoţica, ea călătoreşte alături de Peter în magica Ţară de Nicăieri. Acolo îl întâlneşte pe maleficul pirat Căpitanul Hook (Jude Law) şi are parte de o aventură care îi va schimba viaţa pentru totdeauna.

Micile bucurii ale vieții (serial original) - 7 aprilie

Bazat pe colecția de romane de mare succes a scriitoarei Cheryl Strayed, serialul „Micile bucurii ale vieții” spune povestea unei femei a cărei căsnicie e pe sfârșite, a cărei fiică abia dacă vorbește cu ea și a cărei carieră de scriitoare e ca și inexistentă. Așa că atunci când un prieten îi propune să preia o rubrică de sfaturi la ziar, Clare crede că ar fi ultima persoană potrivită pentru aceasta slujbă... când de fapt s-ar putea să fie cea perfect calificată.

Cum l-am cunoscut pe tatăl tău (sezonul 2) - 19 aprilie

Sophie îi povestește fiului ei cum l-a cunoscut pe tatăl lui: povestea ne aduce înapoi în prezent, unde Sophie și grupul ei unit de prieteni încearcă să descopere cine sunt cu adevărat, ce-și doresc de la viață și cum să-și găsească perechea în epoca aplicațiilor matrimoniale și a opțiunilor nelimitate.

Will Trent (serial original) - 26 aprilie

Agentul special Will Trent de la Biroul de Investigații din Georgia (GBI) a fost abandonat la naștere și a întâmpinat greutăți pe parcursul maturizării în sistemul de plasament din Atlanta. Dar acum, hotărât să-și folosească perspectiva sa unică pentru a se asigura că nimeni nu mai este abandonat așa cum a fost el, Will Trent are cea mai mare rată de succes din GBI.

O bețivă fără pereche (sezon 2) - 12 aprilie

După un an și jumătate de abstinență, Samantha Fink simte în sfârșit că are o viață care merită sărbătorită. Totuși, Sam învață rapid că uneori viața are alte planuri pentru ea. Ea află cum să schimbe ce poate, să accepte disconfortul când nu poate schimba nimic și poate chiar să se bucure de experiență.

Alte noutăți pe platforma de streaming în aprilie sunt: Sam – Un saxon (26 aprilie, serial original), The Good Mothers (5 aprilie, serial original), Imperiul luminii (19 aprilie, film), Călătorie spre centru pământului (5 aprilie, serial original)

Pe 22 aprilie se sărbătoreste Ziua Pământului. Cu această ocazie, Disney+ pune la dispoziția abonaților o nouă serie documentară National Geographic, Secretele Elefanților (Secrets of the Elephants), produsă de James Cameron și narată de Natalie Portman.

Inovațiile lui Jeremy Renner (Rennervations) îl prezintă pe Jeremy Renner reimaginând vehicule scoase din uz și transformându-le în creații uluitoare care servesc comunităților din întreaga lume. Fiecare construcție are un scop. cu ajutorul lui Anthony Mackie, Vanessa Hudgens, Anil Kapoor și Sebastián Yatra. Serie disponibilă din 12 aprilie.