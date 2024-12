Într-un interviu acordat în exclusivitate unei publicații din România, protagoniștii serialului-fenomen „Squid Game“ ne vorbesc despre provocările noului sezon, dar mai ales despre mesajul producției Netflix: problemele oamenilor vulnerabili și abuzul de putere.

„Squid Game“, lansat în 2021, este cel mai urmărit serial de pe platforma Netflix, de 142 de milioane de oameni, și strângând 1,65 miliarde de ore de vizionare în primele patru săptămâni de la lansare. Acum, regizorul Hwang Dong-hyuk, care a făcut istorie la cea de-a 74-a ediție a premiilor Primetime Emmy, devenind primul asiatic care a câștigat premiul pentru Cea mai bună regie a unui serial dramatic, se află din nou la cârma serialului, pentru un nou sezon, în calitate de regizor, scenarist și producător.

Lee Jung-jae (cel care interpretează rolul protagonistului Seong Gi-hun, jucătorul 456) și Wi Ha-joon (polițistul Hwang Jun-ho) au vorbit în exclusivitate pentru „Weekend Adevărul“ despre provocările noului sezon, dar mai ales despre mesajul pe care serialul Netflix, dar și cultura sud-coreeană, îl duc întregii lumi: problemele oamenilor vulnerabili, cu vicii, care aparțin clasei de jos; abuzul de putere al celor care conduc (din umbră); cât mai costă o viață (atât situația traficului de organe, cât și deciziile extreme pe care le iau oamenii pentru un viitor mai bun). Noul sezon este disponibil pe platforma de streaming online Netflix.

„Weekend Adevărul“: Care sunt elementele-cheie care vor ține oamenii cu ochii lipiți de ecrane la noul sezon?

Lee Jung-jae: Cred că vor fi jocurile noi. În primul sezon au apărut diferite jocuri coreene pe care le-am jucat în copilărie, și, de asemenea, în sezonul doi vor apărea astfel de jocuri populare în rândul copiilor, dar de care oricine își va aduce aminte că le-a jucat, așadar, va fi un sezon pentru toți urmăritorii.

Cum v-a schimbat viața succesul serialului? Aţi avut experiențe plăcute datorită lui în Coreea sau în străinătate?

Wi Ha-joon: Este o onoare pentru mine că particip la acest serial. Datorită lui am primit roluri și în alte producții, iar acum mă pot bucura de ele alături de toți fanii. Prețuiesc enorm toate aceste momente. A fost ca și cum trăiam în propriul vis. O producție coreeană să devină un fenomen global a fost o mândrie pentru mine și sunt onorat că am putut face parte din ea. Ca actor, cred că am evoluat foarte mult datorită serialului – acum întregul Glob este cu ochii pe serial și îmi doresc să ating cele mai înalte standarde în jocul actoricesc și sper ca toată lumea să rezoneze cu sentimentele și trăirile personajului meu. Succesul m-a făcut să mă străduiesc mai mult.

Avalanșa de sentimente, partea II

Personajul dvs. a trecut prin multe în primul sezon. Ce surprize ne pregătește acum?

Lee Jung-jae: În acest sezon, Seong Gi-hun este hotărât să pună capăt jocului – putem observa că și-a dedicat trei ani pentru a-l găsi pe misteriosul om în costum, pentru a se putea întoarce înapoi în joc. De asemenea, în sezonul doi întâlnește o mulțime de alte personaje care îl ajută la dezvoltarea personală în final.

Cât de dificil a fost să reintraţi în pielea personajului?

Lee Jung-jae: Când mi s-a propus să joc din nou rolul lui Gi-hun, m-au încercat o mulțime de sentimente. Îmi amintesc când am pus piciorul prima dată în arena de joc, pentru cel de-al doilea sezon, a fost un moment în care am simțit oroare. Mi-am reamintit toate jocurile pe care le-a jucat personajul în primul sezon și am resimțit trauma lui Gi-hun – toate acele sentimente au revenit ca niște valuri uriașe. M-am gândit că sunt niște emoții pe care nu le voi mai avea niciodată în viața aceasta.

În primul sezon, personajul dvs., exact ca restul, acceptă să intre în joc din disperare. Acum, însă, Gi-hun dorește de fapt răzbunare. Când aţi primit scenariul pentru prima dată, ce aţi simțit: că jucaţi un cu totul alt personaj sau că este o evoluție naturală a sa?

Lee Jung-jae: Cred că este o evoluție normală a personajului de la sezon la sezon. Din cauza faptului că au murit 456 de oameni, el a putut să obțină acea sumă imensă de bani, însă conștiința nu îl lasă să folosească banii – cu toate că, până la urmă, el a urmat regulile jocului. Gi-hun decide să folosească banii pentru a opri jocul. Cred că această dorință a lui nu face altceva decât să-l reîntoarcă la personalitatea sa inițială, copilăroasă și naivă, de la începutul sezonului unu. Asta ne arată totuși că are o inimă bună.

Speranța izvorâtă din istorie

„Squid Game“, „Parasite“ și anul acesta Premiul Nobel a fost câștigat de scriitoarea Han Kang. De ce credeți că cultura sud-coreeană a devenit un fenomen global?

Lee Jung-jae: Cred că acest lucru are legătură cu istoria modernă a Coreei, care oferă profunzime și multe straturi în conținutul cultural și de entertainment pe care îl facem. Avem, într-adevăr, o istorie tragică, dar în ea găsim un izvor al speranței, al speranței de a trăi în armonie. Cred că toate acestea ne-au format în așa fel încât prin ceea ce facem să exprimăm cultura coreeană într-un mod special, iar cine cunoaște istoria noastră poate înțelege și mai bine. Tot ceea ce este exprimat în conținutul nostru, în serialul acesta a fost și este parte din viețile coreenilor, însă pentru restul lumii pare ceva unic, pare altceva, și tocmai de aceea cred că este atât de apreciată cultura coreeană. Dar, până la urmă, aceasta este doar perspectiva mea; sunt sigur că fiecare are modul său de a aprecia, de a judeca producțiile coreene.

„Squid Game“ este catalogat drept un serial violent. Totuși, ce rol joacă această violență, ce putem vedea dincolo de ea?

Lee Jung-jae: Cred că violența din „Squid Game“ nu este pentru entertainment și nici pentru a face serialul mai provocator, ci pentru a sublinia situația tragică în care se află oamenii care sunt practic aruncați în această violență. Putem spune că violența este un mediu prin care arătăm disperarea personajelor, poveștile tragice ale lor care sunt cu adevărat dureroase. Prin intermediul violenței aflăm ce se întâmplă în mintea personajelor, ea maximizează arcul emoțional al personajelor.

Au fost semnalate numeroase cazuri în care copii și adolescenți, mai ales la școală, încercau să reproducă acțiunile din „Squid Game“, inclusiv un bullying dus la extrem. Sunteți surprinși de aceste consecințe pe care le-a avut serialul?

Lee Jung-jae: Mesajul pe care serialul voia să îl transmită era chiar opusul folosirii violenței și de a promova faptul că cei mai puternici și cei mai vulnerabili pot trăi împreună. Așa că, i-aș sfătui pe acei copii să urmărească din nou serialul și să își dea seama care este înțelesul său adevărat.

Echilibrul socio-emoțional

Aţi declarat că aveţi foarte multe lucruri în comun cu Hwang Jun-ho, în primul sezon. Acum, că s-au încheiat filmările pentru al doilea, mai credeţi că sunteţi atât de similar cu personajul?

Wi Ha-joon: Nu cred că doar eu am rezonat cu Hwang Jun-ho, ci și mulți alți oameni. Este un om care vede că se întâmplă foarte multe lucruri rele cu familia lui și a fost un șoc pentru el să vadă că propriul frate este în spatele jocului. Și simte că este obligația lui de polițist să demaște operațiunea, însă se simte disperat, singur, trece printr-o perioadă foarte grea. Așa că, în sezonul doi, cine va urmări serialul sigur își va dori ca el să reușească, să depășească cu bine.

Având în vedere faptul că ce se întâmplă pe insula din „Squid Game“ este o realitate într-o realitate și că personajelor le este greu în unele momente să mai distingă între lumea de acolo și cea din care au plecat, ne puteți spune dacă pentru acest sezon a fost folosită Inteligența Artificială și cât de mult credeți că va fi aceasta folosită în cinematografie, în viitor?

Lee Jung-jae: Din câte știu, nu s-a folosit AI în producția „Squid Game“. Dar știu că acest domeniu evoluează foarte repede și va veni o vreme când profesioniștii ne vor arăta, în cinematografie, cât de departe au ajuns. Însă acum cred că AI poate ajuta la perfecționarea efectelor vizuale.

Primul sezon al serialului este unul foarte sumbru. Cât de „întunecat“ va fi al doilea?

Lee Jung-jae: Cred că în unele momente mergem pe niște drumuri mai întunecate, însă avem mai multe elemente de entertaining, așa că pot spune că este un echilibru între lucrurile mai ușoare și mesajele sociale.

Având în vedere că este un serial cu un puternic impact, care șochează, a existat și de data aceasta ceva care să vă surprindă atât de mult, ceva la care nu vă așteptați? Care a fost cel mai dificil lucru pe care l-ați întâmpinat?

Wi Ha-joon: Din primul sezon, cred că momentul care a avut un impact puternic a fost cel în care a aflat că șeful operațiunii este într-adevăr fratele lui. A fost de-a dreptul șocant. Acea scenă a fost foarte dificilă pentru mine. Mi-a fost greu în ambele sezoane să îl interpretez pe Hwang Jun-ho deoarece nu este un personaj foarte expresiv, foarte carismatic, în schimb, ascunde niște emoții foarte complexe – furie, mai ales la adresa celor care acceptă să intre în joc. Așa că mi-a fost destul de dificil să îl conturez pe Hwang Jun-ho, însă cu ajutorul regizorului Hwang Dong-hyuk, am reușit să îi dau viață așa cum mi-am dorit.