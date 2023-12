Care au fost cele mai populare căutări pe Google în 2023

Potrivit bilanțului anual al Google, 2023 a fost anul marilor filme și al deceselor mai multor celebrități, notează BBC.

„Barbie” și „Oppenheimer” au fost cele mai căutate filme în 2023, cel puțin atunci când oamenii nu căutau știri despre cei care au murit.

Fotbaliștii Kylian Mbappe și Harry Kane au fost foarte căutați, în timp ce Shakira a fost cea mai căutată pe Google în muzică.

Rezultatele se bazează pe termenii care au avut cel mai mare vârf de căutare în 2023, comparativ cu anii precedenți.

Cinefilii au doborât recorduri văzând două filme, „Barbie”, despre trezirea feministă a păpușii, și „Oppenheimer”, despre dezvoltarea bombei atomice, unul după altul.

Filmele au încasat 30 de milioane de lire sterline în weekendul de deschidere, care a fost cel mai bun pentru industrie din 2019 încoace.

Între timp, Shakira a fost de două ori în atenția presei în 2023, prima dată ajungând pe prima pagină a ziarelor în ianuarie pentru cântecul ei despre fostul partener Gerard Pique, care a bătut recorduri pe YouTube în America Latină.

Apoi, ea s-a aflat în centrul atenției pe parcursul celei de-a doua jumătăți a anului, după ce a fost acuzată de fraudă fiscală în Spania.

Interesul considerabil pentru „Barbie” și „Oppenheimer” a dus la crearea unui nou cuvânt - „Barbenheimer” - pentru a surprinde cât de mulți oameni vorbeau despre ele în același timp. Cele două filme conduc acum în topul nominalizărilor la Globurile de Aur.

Și, în timp ce „Barbenheimer” a fost marele moment cultural din cinematografie, oamenii din Marea Britanie au căutat, de asemenea, „Guardians of the Galaxy 3” - care a ieșit în luna mai - în timp ce al nouălea cel mai căutat film Netflix a fost „Bank of Dave”, o poveste optimistă bazată pe omul de afaceri din Burnley, Dave Fishwick.

Deloc surprinzător, multe dintre căutările efectuate în 2023 au fost despre cei care au decedat.

Starul din „Friends”, Matthew Perry, care a murit în octombrie, la vârsta de 54 de ani, a adunat cele mai multe căutări la nivel global în această categorie.

Perry a fost, de asemenea, foarte îndrăgit de gameri pentru apariția sa în rolul lui „Benny în Fallout: New Vegas”.

Tina Turner, Sinead O'Connor și Paul O'Grady au fost, de asemenea, subiectul multor căutări în Marea Britanie, la fel ca și starul S Club 7, Paul Cattermole, care a murit la câteva săptămâni după ce trupa a anunțat un turneu de revenire.

Între timp, Smash Mouth a fost al patrulea cel mai căutat act muzical la nivel global în 2023, după ce solistul Steve Harwell a murit la vârsta de 56 de ani în septembrie.

Fotbalistul francez Kylian Mbappe - considerat unul dintre cei mai buni din lume - a fost unul dintre cei mai căutați sportivi în 2023, în timp ce englezul Harry Kane a intrat și el pe listă, după transferul său de profil înalt de 86,4 milioane de lire sterline la Bayern Munchen, în august.