„Gata Oricând!“ | Filmul istoric cu doi adolescenți din Târgu-Jiu în rolurile principale. Ce declară regizorul

Una dintre cele mai dificle etape pentru realizatori unui film este castingul. Gata Oricând! Este filmul istoric cu doi adolescenți din Târgu Jiu în rolurile principale. Ce declară regizorul.

Bazat pe faptele istorice din timpul Primului Război Mondial, filmul Gata Oricând are ca protagoniști cercetașii care au luptat la podul Jiului. Învitat în Interviurile Adevărul Live, în ediția realizată și moderată de Antoaneta Banu, co regizorul Barbu Silviu Tripăduș povestește cum a ajuns să-i descopere pe cei care interpretează rolurile adolescenților.

La Hollywood castingul se face dintr-o bază uriașă, dar la noi unde să găsești actori la 15 ani?

Filmul Gata Oricând! A fost scris pentru adolescenți de 15 ani, cercetașii care au luptat la podul Jiului împotriva aramtelor germane. Găsirea unor actori care să poată juca aceste roluri a fost una dintre cele mai complicate etape.

“La Hollywood castingul la un astfel de film se face cu 6 luni înainte și ai la dispoziție o bază uriașă, unde poți să descoperi actorii de care ai nevoie. La noi, de unde să găsești actori care să poată interpreta rolurile unor cercetași de 15 ani? Nu aveam timp mult la dispoziție, pentru că noi am filmat Gata Oricând! aproape în totalitate, la exterior. Ori, cine face film știe ce înseamnă asta. Depinzi de lumina, de natură, de vreme și de Dumnezeu. Am găsit pentru unul dintre rolurile secundare un băiat din Târgu Jiu. Dar, pentru ceea ce aveam nevoie…..nimic.

L-am întrebat așa, din întâmplare pe băiat dacă nu are niște prieteni care să vină la probe. Puștiul ne-a răspuns că sunt 6 frați acasă și atunci i-am zis să vină toți. Am avut surpriza ca printre acești frați din Târgu Jiu să-i găsim pe actorii de care aveam nevoie pentru rolurile principale, tineri între 15-18 ani pentru care am și scris scenariul. Culmea este că băieții sunt și talentați, dar sigur că s-a lucrat cu ei. L-am avut pe partea de actorie pe Slava Lambriș care a lucrat cu ei pe partea de dicție, de actorie. Frații Emanuel și Robert Cercelaru sunt din Tîrgu Jiu și interpretează rolurile principale” spune Barbu Siviu Tripăduș, co regizorul filmului Gata Oricând!

Filmul prezintă publicului din 2022 România de acum o sută de ani

După ce s-a trecut de etapa de castig, a început marea nebunie. ” Să faci un film istoric în ziua de azi, în România este o adevărată inconștiență”spune Tripăduș. Costumele militare, căruțe, figurația, toate detaliile sunt esențiale pentru a fi respectate în tabloul României anilor 1916.

Toate la un loc, înseamnă o provocare pe care echipa filmului a reușit să o treacă, dar pentru că au avut o foarte bună organizare pe partea de producție. Dar asta nu înseamnă că nu au avut parte de multe momente grele.

”Figurația a fost o mare problemă. Pentru că fondurile erau puține, oamenii spuneau că vin la filmare și nu se mai prezentau. Știam că vin 200 și ne trezeam cu 80. Totul trebuia planificat la vigulă, pentru că dacă nu respectam programarea riscam să ne plece directorul de imagine, echipa de la machiaj. Am găsit recuzita, o parte chiar în satele de lângă Tîrgu Jiu, dar am luat și de la Muzeul ASTRA din Sibiu. Am filmat la Muzeul Curtișoara unde chiar am reușit să surprindem România de acum 100 de ani. A fost o nebunie, dar acum la final abia așteptăm premiera ca publicul să vadă un film așa, ca pe vremuri”spune Tripăduș pentru Adevărul Live.

→ Imaginea 1/7: Gata Oricând! Emanuel Cercelaru, în rolul cercetașului care luptă împotriva armatelor germane Sursa foto Producător film

Gata Oricând! Eroii de la podul Jiului va avea premiera pe marile ecrane în 25 noiembrie în București, iar pe 26 noiembrie va rula în cinematograful Sergiu Nicolaescu din Târgu Jiu. În rolurile principale îi puteți vedea pe cei doi tineri din Târgu Jiu, Emanuel Cercelaru și Robert Cercelaru, alături de actorii profesioniști Liviu Cheloiu, Daniel Nuță, Cătălina Romaneț.

Scenariul este scris în colaborare de Sergiu Prodan și Barbu Siviu Tripăduș, iar imaginea fabuloasă este realizată de Radu Voinea. Regia este semnată de cineastul Sergiu Prodan, acum ministrul culturii din Republica Moldova, căruia i s-a alăturat co regizor Barbu Siviu Tripăduș

Urmărește integral ediția din Adevarul Live pentru a afla și mai multe detalii despre Gata Oricând! Filmul istoric cu doi adolescenți din Târgu Jiu în rolurile principale.