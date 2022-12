„Singur acasă“ va putea fi văzut și online, pe o celebră platformă de streaming

Anul acesta, emblematicele filme de Crăciun cu Macaulay Culkin, Joe Pesci și John Candi se reîntorc pe ProTV, însă pot fi urmărite și pe una dintre platformele de streaming disponibile în România.

Iubitorii filmelor „Home Alone”/„Singur acasă” pot vedea aventurile lui Kevin McCallister la orice oră din zi sau noapte. În 2022, platforma de streaming Disney Plus are în portofoliu primele două părți ale celui mai așteptat film de Crăciun al tuturor timpurilor. „Singur acasă” și „Singur acasă 2” vor putea fi urmărite pe Disney Plus pe tot parcursul lunii decembrie.

Până în 2020, filmul care uneşte generaţiile de pretutindeni a fost difuzat 15 ani la rând la Pro TV şi a ţinut milioane de oameni în faţa televizoarelor, fiind lider incontestabil de audienţă. În anul 2020, mai mult de 2,5 milioane de telespectatori din întreaga ţară au urmărit aventurile lui Kevin, iar în minutul de maximă audienţă aproximativ 3,1 milioane de români se uitau la filmul „Singur acasă1/ Home Alone 1“. În anul 2019, peste 2,2 milioane de români s-au uitat pe Pro TV, care difuza „Singur acasă 1/ Home Alone 1“.