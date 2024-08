Disney a dezvăluit titlul oficial al noului „Avatar 3”. Ce alte noi filme sunt în pregătire

Detalii despre noi filme, inclusiv titlul celui de-al treilea episod din Avatar, o adiție la franciza Star Wars și o continuare la Freaky Friday, au fost anunțate în cadrul unui eveniment uriaș al fanilor Disney.

Regizorul James Cameron a declarat în fața unui public de 12 000 de persoane că „Avatar: Foc și”, „nu va fi ceea ce vă așteptați”, în timp ce actorul american Jon Favreau a prezentat un nou film Star Wars intitulat The Mandalorian And Grogu, cu Pedro Pascal, scrie bbc.com.

Epopeea științifico-fantastică, a cărei lansare este programată pentru 19 decembrie 2025, vine după Avatar din 2009 și continuarea sa Avatar: The Way Of Water, care a fost lansată în 2022.

„Noul film nu este ceea ce vă așteptați, dar cu siguranță este ceea ce vă doriți”, a declarat Cameron audienței.

El a spus că a fost „prea devreme” pentru a împărtăși imagini, dar a lăsat publicul să se uite la „arta conceptuală cool”, care a prezentat personajele în cer și înconjurate de foc.

„Există noi culturi și setări și creaturi, și noi biomi”, a spus el.

„Veți vedea mult mai multe din Pandora, planeta, pe care nu le-ați mai văzut până acum”.

Lohan și Curtis au fost întâmpinați cu o ovație în picioare la cel de-al optulea eveniment D23, care are loc între 9 și 11 august la Anaheim Convention Centre din California.

Curtis a descris Freakier Friday - despre o mamă și o fiică care își schimbă corpurile datorită unei prăjituri chinezești magice - ca fiind „mai distractiv și mai emoționant" decât filmul lor din 2003.

„Am păstrat legătura de-a lungul anilor și suntem foarte apropiați unul de celălalt, așa că simt că reluăm de unde am rămas, ceea ce este foarte frumos”, a spus Lohan.

Curtis, laureat al premiului Oscar, a spus publicului: „Iubim aceste personaje, ne iubim reciproc, vă iubim și ne iubiți și filmul și povestea și ceea ce înseamnă pentru voi - de aceea suntem aici”.

Cei doi au confirmat că Chad Michael Murray din One Tree Hill și Mark Harmon, actorul din NCIS, își reiau rolurile în sequel.

Publicului i s-a arătat un trio de fotografii din noul film, inclusiv o imagine cu Curtis purtând o coafură argintie în timp ce o conduce pe Lohan într-o mașină decapotabilă.

În noul film, Anna Coleman, personajul lui Lohan, are o fiică a ei.

Freaky Friday, bazat pe un roman din 1972 scris de Mary Rodgers, a fost transformat și în film în 1976, cu Jodie Foster și Barbara Harris.

În ceea ce privește noul film Star Wars, The Mandalorian, producătorul executiv Dave Filoni a declarat că producția a început „acum câteva săptămâni” și urmează să fie lansat în mai 2026.

„Punem Star Wars din nou pe marele ecran”, a declarat Filoni.

Anunțul a venit după ce directorul de creație al Pixar, Pete Docter, a anunțat că The Incredibles 3 este, de asemenea, în lucru.

El a confirmat că Brad Bird, scenaristul și regizorul din spatele primelor două filme, s-a întors pentru următoarea aventură a îndrăgitei super-familii sub acoperire.

Regizoarea Frozen, Jennifer Lee, a părut, de asemenea, să confirme că vor fi adăugate încă două filme la franciza Frozen.

„La ieșirea din Frozen 2, încă mai avem unele întrebări... Acum vedeți de ce va fi nevoie de două filme pentru a le răspunde”, a tachinat ea.

Lee a împărtășit o primă privire la arta conceptuală pentru Frozen 3, care este programată pentru 2027.

Fanii au primit, de asemenea, un teaser al unui nou cântec pentru viitorul prequel Lion King, intitulat I Always Wanted a Brother.

Lin-Manuel Miranda - creatorul musicalului de succes Hamilton - a compus melodia pentru Mufasa: The Lion King, și a declarat că a fost "o mare bucurie” să lucreze cu regizorul filmului, Barry Jenkins, laureat al premiului Oscar.

De asemenea, la eveniment, Tom Hanks, starul Toy Story, s-a alăturat unui grup de creatori ai filmului original, printre care Pete Docter, în prezent director de creație la studioul de animație Pixar, în cadrul unui panel.

De la lansarea inițială a filmului în noiembrie 1995, Toy Story a devenit o franciză celebră, cu trei continuări și o a patra prevăzută pentru 2026.

Hanks îl interpretează pe Woody, personajul de jucărie cowboy.