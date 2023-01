Cum „i-a furat“ Mitică Popescu rolul lui Sergiu Nicolaescu în filmul „Trenul de aur“

Filmul se bazează pe o istorie adevărată, respectiv povestea trenului cu tezaurul polonez care a traversat România în septembrie 1939, înainte de invadarea Poloniei de către Germania.

În anul 1985, Casa de Filme nr. 5 din România a turnat filmul „Trenul de aur“, realizat după un scenariu scris de Ioan Grigorescu, fost corespendent Agerpes la Varșovia.

Filmul spune povestea traseului parcurs de tezaurul polonez pe teritoriul României, în septembrie 1939, înainte de invadarea Poloniei de către Germania.

Scenariul a fost scris de Grigorescu în 1971, dar materializarea proiectului său a văzut viață abia 14 ani mai târziu.

Din distribuția filmului a făcut parte și actorul Mitică Popescu, care a povestit într-un interviu că rolul său era râvnit de Sergiu Nicolaescu, mult mai în vohă la acel moment.

Premiera filmului a avut loc pe 16 martie 1987 în România.

Mitică Popescu a interpretat în filmul lui Bohdan Poręba rolul comisarului Munteanu, cel care avea misiunea de a păzi aurul polonez pe durata tranzitării ţării noastre, alături de maiorul Bobruk.

„A fost o ipostază inedită şi o experienţă interesantă pentru mine. Am jucat rolul unui poliţist pozitiv, al celui ce păzeşte tezaurul pe pământ românesc. Nu am beneficiat în timpul filmărilor de cascador — cel propus nu a fost admis — astfel că toate scenele de spectaculozitate le-am filmat singur. Am alergat între două trenuri, am sărit peste vagoane în mers trecând printr-un viaduct care se afla la 40 de metri deasupra şoselei, în sfârşit, am făcut suficiente lucruri periculoase! A mai existat un obstacol important şi anume limba franceză. Când am fost distribuit n-am ştiut că va trebui să vorbesc această limbă, pe care nu o cunosc, în film şi în realitate, cu partenerii polonezi. Am escaladat obstacolul învăţând textul, replică cu replica, pe dinafară“, a povestit Mitică Popescu.

Îndrăgitul actor n-a fost însă prima opţiune a realizatorilor pentru a interpreta acest rol. O adresă expediată de Producţia Filmului „Trenul de aur“ către Casa de Filme nr. 5 şi semnată de regizorul din partea română - S. Stativă, respectiv directorul filmului I. Iuga şi contabilul-şef M. Dincă dezvăluie faptul că principalul vizat era regizorul Sergiu Nicolaescu, care ar fi urmat să-l întruchipeze încă o dată pe comisarul Moldovan, justiţiarul cu figură carismatică, lupul solitar veşnic implicat în lupte crâncene, pe viaţă şi pe moarte, poate cel mai vestit personaj al filmului românesc.

„Vă rugăm să dispuneţi demersurile necesare aprobării distribuirii în rolul principal «Moldovan» a lui Sergiu Nicolaescu, care are un număr de 31 de zile de filmare, cu un onorariu de 40.000 de lei“, se arată în documentul păstrat în custodia Arhivei Naţionale de Filme şi consultat de autorul articolului.

În cele din urmă, din cauza faptului că regizorul era ocupat în perioada respectivă cu filmările la „Noi, cei din linia întâi“ şi nu a fost posibilă nicio decalare a graficului de producţie, s-a renunţat la această variantă, iar personajul a fost redenumit Munteanu.