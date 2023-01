Cum a ajuns actor Mitică Popescu: „Mama şi-a dorit să devin preot. Am fost şi băiat la altar” | VIDEO

Mitică Popescu, unul dintre cei mai iubiţi şi talentaţi actori ai României a murit marți, la vârsta de 86 de ani. A lăsat în urmă zeci de filme şi spectacole de teatru memorabile.

Mitică Popescu, o apariţie rară în presă, a vorbit, într-un interviu pentru „Adevărul”, acordat în 2019, despre cum a fost fermecat de actorie, unde a picat de trei ori admiterea.

„Mama iubea teatrul şi opereta. Tatăl meu iubea sportul. Ca să nu se ducă singuri, mă luau pe mine. Cu mama mergeam la spectacole, iar cu tata mergeam la fotbal. M-a atras, era ceva deosebit, o altă lume. Nu lipseam nici de la serbările de la şcoală. Erau părinţii care ne admirau… Am iubit însă toată viaţa şi sportul. Îmi amintesc că la un moment dat mama şi-a dorit să devin preot. Am fost şi băiat la altar, mergeam cu preotul cu Botezul. Îmi cumpărase chiar şi veşmânt. Eram mândru când apăream ca băiat de altar, cu veşmântul, era uşor spectaculos. Nu am urmat acest drum pentru că s-a întâmplat ceva între timp... nu mai ştiu”, povestea actorul.

A mărturisit însă că i-a fost mai bine așa.

„Cred că tot timpul m-a atras teatrul. Când m-am făcut mai mare, mergeam singur la spectacole, iar la liceu, ca să scăpăm de practică, am propus la sindicat să facem un spectacol de teatru”, mai spunea Mitică Popescu.

„Dacă o spui şi la examen cum mi-ai spus-o mie acum, intri fără probleme”

Actorul povestea atunci și cum a ajuns să se orienteze către actorie și cum a fost examenul la teatru.

„Când am hotărât să devin actor nu am cerut sfatul nimănui. M-am înscris la Institut şi m-am pregătit singur. Am învăţat o poezie,<<Noi vrem pământ>>... Am căzut trei ani la rând. Îmi amintesc că admiterea se ţinea undeva în spatele Ateneului, într-o sală mică de concerte. Directorul artistic la Teatrul Armatei era, pe atunci, Ion Şahighian, un mare regizor. El m-a întrebat: <<De ce nu te faci actor?>> I-am spus că am dat examen, dar am picat. <<Tu ştii o fabulă?>>, m-a întrebat. <<O înveţi bine şi mă cauţi>>, mi-a mai zis. Am învăţat <<Broasca şi boul>>, de La Fontaine, şi m-am dus la el în birou. Bineînţes că îmi tremurau picioarele. Am început: „<<Broasca a zărit un bou…>>. M-a ascultat şi apoi mi-a zis: <<Da, acum mi-o povesteşti, fără să schimbi niciun cuvânt. Dar îmi povesteşti ce s-a întâmplat cu broasca şi cu boul>>. Am stat, m-am gândit şi am încercat propunerea lui. <<Dacă o spui şi la examen cum mi-ai spus-o mie acum, intri fără probleme>>”, își amintea Mitică Popescu.

Şi a intrat. În comisie au fost Ion Finteşteanu, Sorana Coroamă-Stanca, doamna Sandina Stan, George Dem. Loghin, Costache Antoniu.

„În meseria de actor ai nevoie de două lucruri”

În perioada studenţiei a luat note foarte bune, dar după doi ani a fost arestat politic. Ulterior, s-a reîntors pe scenă.

„Fără ajutorul lui Radu Beligan nu aş fi putut să susţin a doua oară examenul la Institut. Nu am putut să rămân în Bucureşti după absolvire, deşi au fost câteva posturi. Au fost locuri şi în televiziune, cum a aplicat colegul meu, regizorul Sergiu Ionescu, sau cum a reuşit Grigore Cudalbu, la Radio România. Când am fost la Piatra Neamţ am făcut proces de reabilitare, prin care mi s-a şters pedeapsa, într-un fel. Au rămas însă mici şicane...În meseria de actor ai nevoie de două lucruri: de talent, de la Dumnezeu, şi de şansă, de la oameni.”, povestea Mitică Popescu.

Actorul a încetat din viață marți după-amiază, la Spitalul Elias din Capitală. Mitică Popescu avea probleme cardiace, iar în decembrie a fost internat la Spitalul de Urgenţă Floreasca din București, la secția Cardiologie.