Crăciunul la TV. Ce programe au pregătit principalele televiziuni: Fuego și Kevin, nelipsiți

Emisiuni de divertisment, comedii, blockbustere, concerte, ediții speciale ale unor show-uri și seriale: oferta televiziunilor este bogată în încercarea de a atrage un public numeros.

Programul de Crăciun la Pro TV

Sărbătorile încep mai devreme la Pro TV, vineri seara, cu finala talent-show-ului „Vocea României“, în care patru concurenți luptă pentru marele trofeu.

Îndrăgitul personaj Kevin McCallister se întoarce la Pro TV, după ce anul trecut seria „Singur acasă“ a fost difuzată la Antena 1. Pe 24 decembrie, de la ora 20.00, telespectatorii vor putea intra în lumea magică de Crăciun cu „Singur acasă 2 - Pierdut în New York“.

Filmul PRO vine în Ajunul Crăciunului cu „Grinch, „Goana după cadou“ și „Miracolul din Strada 34“. De-a lungul întregii zile de Crăciun, copiii, mici și mari, vor putea urmări „Cățelul care a salvat Crăciunul, „Misiune de salvare“, „Aventurile lui Smallfoot“, „Crăciunul cu familia Krank“ și „Pinguinii domnului Popper“, filme care vor aduce întreaga familie în fața televizoarelor.

Crăciunul în Las Fierbinți

Sărbătorile vin la pachet cu hohote de râs, iar telespectatorii își vor putea petrece seara de 25 decembrie cu un episod special din cel mai urmărit serial românesc, „Las Fierbinți“. Cele mai îndrăgite personaje vor avea parte de aventuri uimitoare și situații neașteptate... dar specifice sărbătorilor de iarnă! În încheiere, telespectatorii vor putea urmări filmul de acțiune „Un polițist și jumătate“ și comedia „Fratele lui Moș Crăciun“.

A doua zi de Crăciun, pe PRO TV, vor rula filme precum „Blizzard și Corgi“ și „Cățeii reginei“, iar filmul de aventură „Chemarea străbunilor“ va fi difuzat în premieră și va spune povestea lui Buck, un câine iubitor, care ajunge în Alaska și este nevoit să înfrunte sălbăticia din anii 1890, trăind aventura vieții sale. Telespectatorii se vor bucura de cele mai iubite colinde interpretate de Andra. Concertul artistei, „Vis de iarnă“, va fi difuzat pe 26 decembrie.

Programul de Crăciun la Antena 1

Zilele speciale sunt sãrbãtorite cu programe speciale, astfel cã de Crăciun, Antena 1 a pregătit o mulțime de surprize pentru întreaga familie. Ediţii de sãrbãtoare ale emisiunilor zilnice, ediţii speciale Observator, filme de colecţie, un concert extraordinar semnat Ştefan Bănică, ediţia specială Te cunosc de undeva! şi Gala de Crăciun iUmor, toate se vor regãsi în programul special de Crãciun de la Antena 1.

Pe 23 decembrie, live, de la ora 16:30, telespectatorii vor avea din nou ocazia să trăiască alături de concurenţii celui de-al şaselea sezon Mireasa emoţiile marii finale şi totodată să decidă cuplul câştigător al marelui premiu în valoare de 40.000 de Euro.

În fiecare seară, în săptămâna dinaintea Crăciunului, Observator difuzează reportaje de la târgurile din Bucureşti, Sibiu, Craiova, Iaşi, Timişoara, Braşov şi Cluj. Pe observatornews.ro, telespectatorii au putut vota târgul preferat! Care dintre ele va rupe gura târgului se va vedea vineri, la Observator 19.00. Totodată, Observator a provocat vedetele să se întoarcă în timp şi să fie din nou copii. Fiecare a descris cel mai frumos moment pe care și l-a amintit. Provocarea pentru telespectatori este să ghicească povestitorul-vedetă din spatele poveștii înainte ca aceasta să ajungă la final. Provocarea se va desfăşura în fiecare seară, la Observator, ora 19, până în a doua zi de Crăciun.

În Ajunul Crăciunului, de la 13:30, Antena 1 va difuza animaţia Polar Expres, iar seara, de la 20:00, telespectatorii vor trăi magia sărbătorii într-o ediţie specială a show-ului "Te cunosc de undeva!“. 6 cupluri de artişti vor aduce pe scena emisiunii un regal al transformărilor spectaculoase, pe 24 decembrie, de la 20:00, la Antena 1. Răzvan şi Dani, Iulia Albu şi nea Mărin, Carmen Brumă şi Mihail Pautov, Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Adriana Trandafir şi Romică Ţociu şi Emi şi Cuza se vor întrece în transformări care mai de care mai spectaculoase şi vor aduce spiritul Crăciunului în casele românilor, în vreme ce Irina şi Răzvan Fodor au acceptat şi ei provocarea ruletei şi îi vor colinda de acasă pe telespectatori, în ajun de sărbătoare.

„Singur acasă 3“ și concert Ștefan Bănică

Atmosfera de poveste va continua de la 23:55, când Antena 1 va difuza în exclusivitate concertulul extraordinar de Crăciun 2022 al lui Ștefan Bănicã. Muzică live, decoruri de poveste, lumini spectaculoase, ecrane uriașe, efecte speciale, invitați-surpriză, zeci de dansuri și interpretări impresionante, într-una dintre cele mai complexe producții muzicale din România.

În prima zi de Crăciun, de la 09:00, gaşca veselă de la Super Neatza le-a pregătit telespectatorilor o ediţie festivă cu invitaţi speciali şi multe surprize. Trupa Holograf se va alătura petrecerii, iar Emma şi Adrian Marinescu le vor împărtăşi matinalilor din experienţele lor de călătorie. Tot atunci, telespectatorii vor primi şi ponturi pentru coafuri speciale pentru seara de Crăciun, de la Adrian Perjovschi, dar şi pentru decorarea mesei, de la floristul Dhaniel Nora.

Seara, de la 20:00, Antena 1 va difuza partea a treia a celebrei serii „Singur acasă“, iar de la ora 22:00 la Antena 1 se vede Gala de Crăciun iUmor, o ediţie specială iUmor în care la masa juriului, alături de Delia, Costel şi Cheloo se va aşeza nimeni altul decât… Moş Crăciun. Pe scena emisiunii de umor își vor face apariția Anca Serea, Ștefana Badiu, Nicolai Tand, Dan Badea, Radu Pietreanu, Andrei Garici și... Grinch – în rolul căruia a intrat Șerban Copoț. Ce personaje vor fi impersonate pe scena iUmor şi ce cadouri vor primi jurații de la Moș Crăciun, telespectatorii pot afla urmărind Gala de Crăciun iUmor duminică, începând cu ora 22:00 pe Antena 1.

Luni, în a doua zi de sărbătoare, de la ora 08.00, Răzvan şi Dani, alături de întreaga echipă Super Neatza au pregătit o ediţie specială, din care nu vor lipsi surprizele şi prietenii dragi ai matinalilor. După masa festivă, medicul Anca Hâncu le va oferi telespectatorilor idei de gustări uşoare şi delicioase, pentru mese în familie. Pepe, Codruţa Filip şi Elena Gheorghe se vor alătura petrecerii matinale, iar de trucurile “festive” se va ocupa magicianul Robert Tudor. Viorica şi Ioniţă de la Clejani se vor ocupa de muzica de petrecere de cea mai bună calitate, perfectă pentru masa în familie.

Prețul cel bun pregătește o ediție specială pentru telespectatorii Antena 1. Începând cu ora 18:00, prezentatorii quiz show-ului, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, vor da startul unui spectacol plin de energie bună și premii valoroase. Chef Sorin Bontea, Patrizia Paglieri, Iosif Ştefănescu, Roxana Blenche, Rikito Watanabe şi Orlando Zaharia vor trebui să ghicească valoarea premiilor care pot fi castigate printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii. Jocul va avea o miză specială, o cauză nobilă.

Seara, de la 20:30, Nea Mărin, însoţit de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, continuă aventura şi preţ de trei ediţii Poftiți pe la noi! Poftiți la târg, difuzate luni, marți și miercuri de la 20:30 îi surprinde cu cele mai dificile misiuni pe Patrizia Paglieri, Emi, Andreea Antonescu şi Iuliana Luciu. Echipa de vedete vizitează atracţiile turistice din zona Câmpulung Moldovenesc şi întâlneşte cei mai apreciaţi meşteri populari ai locului, întreaga experienţă culminând cu organizarea unui spectacol folcloric, pentru care toţi trec prin repetiţiile chinuitoare ale lui Nea Mărin.

→ Imaginea 1/11: Concert Stefan Banica Foto Antena 1 jpg

Programul de Crăciun la TVR 1

Veselie, voci zglobii şi o atmosferă de sărbătoare în edițiile speciale din 24 şi 25 decembrie ale emisiunii „Vedeta familiei”, de la TVR 1! Pe lângă concursul celor mai talentaţi copii interpreţi, sâmbătă, ora 10.00 şi duminică, ora 14.30, în spiritul Crăciunului, ne bucurăm şi de momente speciale susţinute de grupul Fantezia şi Elena Gheorghe.

Echipa „Tezaur folcloric” a pregătit întâlniri de suflet pentru românii de pretutindeni. În Ajunul Crăciunului, ora 13.00 (şi de Crăciun, tot ora 13.00), la TVR 1, alături de Gheorghiţa Nicolae primim în casele noastre colinde venite din glasuri de copii, dar şi cântece tradiţionale din vatra satului românesc. În anul 40 al emisiunii, „Tezaurul folcloric” poposeşte şi la Baia Mare, la un concert aniversar cu Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania.

Zidurile Vaticanului sunt martorele a peste 2.000 de ani de istorie. De la ora 14.40, documentarul „Misterele Vaticanului - La cite qui voulait devenir eternelle”, producţie Franţa-Vatican 2020, ne arată etapele zidirii cetăţii care adăposteşte o bijuterie arhitecturală, creaţie Bramante - Bazilica Sfântul Petru, precum şi capodoperele lui Michelangelo, ale lui Raphaël, Giotto, Fra Angelico... La TVR 1, sâmbătă, 24 decembrie - o aventură artistică, ştiinţifică, istorică, religioasă, dar şi politică, prin care realizatorii Marc Jampolsky şi Marie Thiry încearcă să dezvăluie tainele puterii Sfântului Scaun.

O singură privire ca a lor și înțelegi rostul pașilor pe pământ. „Omul pe de-a întregul lui, puternic, deși singur, e în 24 decembrie, ora 16.30, la TVR 1!”, ne invită realizatoarea Dite Dinesz să urmărim cel de-al doilea episod al noii serii de documentare despre „Izolaţi în România”. Întâlniri emoţionante cu oameni de la care învățăm să ne bucurăm de ceea ce avem, de ceea ce vedem.

Tot în Ajun de Crăciun, ediţie specială „Bucuria credinţei” la TVR 1: jurnalistul Andrei Victor Dochia are alături, de la ora 17.00, doi preoţi din biserici diferite - ortodoxă şi romano-catolică, preoţi care au adus, de-a lungul timpului, prin vorbele lor încărcate de duh, multă bucurie tuturor: Părintele Constantin Necula şi Părintele Francisc Doboş. Despre simbolismul locului naşterii Mântuitorului (peştera), despre Bethleemul de azi, dar şi ca punct de reper al creştinătăţii, oraş al pâinii, cel în care se naşte pâinea cea veşnică, despre împăcare, despre puterea de a redeveni oameni, în ediţia specială „Bucuria credinţei”, la TVR 1.

Ca în fiecare an, Naşterea Domnului este vestită prin colinde tradiţionale şi cântece de Crăciun, aduse din toată ţara în seara de Ajun. Iuliana Tudor ne aşteaptă sâmbătă seară, într-un cadru feeric, alături de grupuri de colindători şi vedete ale folclorului românesc. „Iată, vin colindători!” este programul devenit tradiţie la TVR 1. Îl urmărim de la ora 20.45 şi intrăm în atmosfera sărbătorii ce bate la uşă.

„O dată-n viaţă” de Crăciun

De Sărbătoarea Naşterii Domnului, magazinul religios „Universul credinţei” ne propune, ca în fiecare an, ediţii speciale. De la ora 10.00, în transmisiune directă, urmărim la TVR 1 Liturghia de Crăciun, oficiată la Catedrala Patriarhală de către Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel. Comentariul aparţine jurnalistului Corneliu Matache.

Petrecem un Crăciun pe tărâmul basmelor, cu „Exclusiv în România”, la TVR 1, pe 25 decembrie, de la ora 16.00. La Porumbacu de Sus, Crăciunul are un deal al lui, calendarul spune povești, există un castel de lut care ne amintește de zâne și de piticii din basmul cu Albă-ca-Zăpada, iar Munții Făgăraș ne poartă pe Cărarea Zmeilor, dincolo de legendara Cabană Negoiu. În acest loc mirific ne invită Cristi Tabără şi echipa sa, pentru a ne bucura de un spectacol interactiv ce are ca miză salvarea Crăciunului!

Preotul Ciprian Mega, regizor premiat la festivaluri internaţionale, este invitatul special al lui Răzvan Butaru la ediţia „Dosar România” din Ziua de Crăciun, ora 17.00, la TVR 1. Cel mai recent premiu obţinut de regizorul preot a venit pentru filmul „Glasul care strigă în pustie”, o poveste despre suferinţele părintelui Calciu Dumitreasa.

Spectacol plin de emoţie în seara de Crăciun la „O dată-n viaţă”! De la 20.45, Iuliana Tudor a pregătit o ediţie specială a emisiunii, în care nu mai puţin de 5 vedete ale folclorului românesc fac echipă cu 5 tineri laureaţi „Vedeta populară”. Nicolae Furdui Iancu, Viorica de la Clejani, Matilda Pascal Cojocărița, Constantin Enceanu şi Ion Paladi vin să îi susţină pe Alexandru Brădățan, Oana Tomoiagă, Gabriel Dumitru, Andreea Haisan şi Paul Ananie. „O dată-n viaţă”, îi vom asculta, interpretând evergreen-uri din muzica uşoară, dar şi cântece lăutăreşti.

„Câştigă România”, ediţie de sărbătoare

Sărbătoarea Crăciunului continuă şi luni, 26 decembrie, când, dimineaţă, de la ora 10.00, ne bucurăm de un spectacol inedit – „Mirosul Crăciunului”, cu cântece de iarnă interpretate de Trupa cu Valoare Adăugată. I se alătură, în calitate de invitați speciali, binecunoscuții artiști maramureșeni: Grigore Leșe (originar din Târgu Lăpuș) și Ducu Bertzi (originar din Sighetu-Marmației). Completează cu armonii fine orchestra Emy Drăgoi și Jazz Hot Club.

Cum ne-a obişnuit, la ultimele ediţii „Câştigă România” ale anului, Virgil Ianţu invită vedete din folclor, muzică uşoară sau de televiziune, pe care le pune în ipostaza de concurenţi ai singurei emisiuni de televiziune care testează cunoştinţele despre România. La prima dintre acestea – „Câştigă România”, ediţie de sărbătoare, pe care o vom urmări la TVR 1 luni, 26 decembrie, ora 21.00 - se încumetă să participe şi fac un spectacol plin de culoare trei îndrăgiţi interpreţi de muzică populară: bănăţeanca Andreea Voica, bucureşteanca Maria Buză şi Dinu Iancu Sălăjanu (din Zalău, judeţul Sălaj). Cei trei vor răspunde la întrebări legate de obiceiuri şi tradiţii de sărbători, dar ne încântă şi cu un scurt recital muzical, în care îl cooptează şi pe Virgil Ianţu, gazda concursului. Vedem mai multe luni, 26 decembrie, ora 21.00, în ediţia specială „Câştigă România”, la TVR 1.

„Cel mai dulce Crăciun”, în filmele de Sărbători

Magia Crăciunului intră în casele telespectatorilor TVR 1 şi prin filmele pe care principalul post al Televiziunii Române le oferă în aceste zile. Ne vom relaxa urmărind comedii sau drame romantice care ne vor aminti tradiţiile de odinioară şi ne vor transpune în atmosfera specială a sărbătorilor de iarnă.

Sâmbătă, 24 decembrie, de la ora 18.00, vedem cum e un „Crăciun în Angel Falls”, în drama romantică regizată de Bradley Walsh, cu Rachel Boston, Tom Greene, Beau Bridges în distribuţie. În oraşul Angel Falls, ai cărui locuitori nu mai trăiau bucuria sărbătorii Crăciunului, este trimis un înger păzitor, Gabby, care să le reamintească tradiţiile şi să le readucă fericirea. Tot sâmbătă, 24 decembrie, ora 22.45, în comedia romantică „Cel mai dulce Crăciun” (DELIVER BY CHRISTMAS – SUA, 2020, regia Terry Ingram; cu: Alvina August, Eion Bailey), Molly este proprietara unei brutării-cofetării şi se pregăteşte intens pentru comenzile de Crăciun, iar Josh, un tânăr văduv care-şi creşte singur băieţelul, tocmai s-a stabilit în acelaşi oraş. Cei doi se întâlnesc şi se plac, dar Molly se simte foarte atrasă şi de un client misterios cu care vorbeşte adesea la telefon. Ceea ce încă nu ştie Molly este că Josh şi clientul de a cărui voce s-a îndrăgostit sunt, de fapt, una şi aceeaşi persoană.

Ajun de Crăciun cu peripeţii în comedia romantică „Crăciun la magazin” (A SHOE ADDICT’S CHRISTMAS – SUA, 2018), în regia lui Michael Robison, cu actorii Candace Cameron Bure, Luke Macfarlane, Jean Smart. Blocată din greşeală în magazinul unde lucrează, Noelle e vizitată de o femeie care susţine că ar fi îngerul ei păzitor. Alături de ea, Noelle călătoreşte în timp, prin Crăciunuri trecute şi viitoare, învăţând din vechile greşeli şi primind chiar şansa unei iubiri adevărate. Urmărim filmul duminică, 25 decembrie, ora 07.00, la TVR 1.

Tot în duminica de Crăciun, de la ora 18.00, râdem copios alături de Louis de Funes, Claude Gensac, Bernard Alane, Michael Lonsdale în comedia „Hibernatus” (HIBERNATUS – Franţa, 1969). Filmul în regia lui Edouard Molinaro este despre Paul Fournier, dispărut într-un naufragiu din 1905, la vârsta de 25 de ani şi care este regăsit în Groenlanda, îngheţat, în 1969.

„Fericirea până la adânci bătrâneţi” se caută şi în comedia romantică „Nuntă de Crăciun” (WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS – SUA, Canada, 2018), regizată de David Winning, cu: Erin Krakow, Niall Matter. Când a luat hotărârea să-şi caute tatăl biologic, Miranda Chester nici nu bănuia că nu-şi va găsi doar familia mult-visată, ci şi iubirea vieţii. Urmărim filmul duminică, 25 decembrie, ora 23.45, la TVR 1.

Primul sosit ia toţi banii! Inspirat din filmul clasic al lui Stanley Kramer din 1963, „O lume nebună, nebună, nebună”, producţia „Cursa nebunilor” (RAT RACE – SUA, Canada, 2001), pe care TVR 1 o difuzează în premieră luni, 26 decembrie, ora 22.00, este o comedie care ni-l readuce pe micile ecrane pe simpaticul Rowan Atkinson (Mr. Bean). Din distribuţie mai fac parte nu mai puţin cunoscuţii Whoopi Goldberg, Cuba Gooding Jr., John Cleese.

Fuego împodobește bradul la TVR 2

Colinde, documentare şi concerte extraordinare, transmisiuni în direct de la Vatican și Catedrala Sfântul Iosif, filme și ediții speciale ale emisiunilor consacrate se regăsesc în grila de Crăciun pentru întreaga familie.

Ca în fiecare an, TVR 2 respectă tradiţia de a transmite în direct mesajul Papei adresat „Cetăţii şi Lumii” din Cetatea Eternă a Vaticanului. În Ajunul Crăciunului, de la ora 20.30, emisiunea Credo dedică o ediție specială sărbătorii Naşterii Domnului și va transmisite Vigilia di Natale şi Liturghia pe care Sanctitatea Sa Papa Francisc le oficiază în Basilica Sfântului Petru. În ziua de Crăciun, de la ora 13.00, TVR 2 transmite din Piața San Pietro ceremonia „Urbi et Orbi” – mesajul şi binecuvântarea Papei Francisc.

În ziua de 25 și 26 decembrie, de la ora 8:00, sub genericul „Repere sacre”, telespectatorii pot urmări în direct slujba Nașterii Domnului și Sfânta Liturghie din Catedrala Sfântul Iosif. În Ajunul Crăciunului, de la ora 15:00, Marina Almăşan a pregătit o ediţie de sărbătoare a emisiunii „Rivalii”. Competiția celor două generații va fi jurizată de Dan Helciug, Emilia Popescu si Iuliana Marciuc. Oaspeți: trupa Millenium din Chişinău și Cornelia și Lupu Rednic. Va fi multă muncă în spatele ediției și ne va capacita întreaga echipă”, spune realizatoarea.

Filme pentru toată familia

Sărbătoarea Crăciunului e mai frumoasă la TVR 2, alături de Paul Surugiu-Fuego și echipa „Drag de România mea”. Bradul este împodobit, iar colindele celebre vor fi interpretate de Paul Surugiu Fuego alături de Paula Seling, Monica Anghel şi Paula Hriscu. Din Basarabia vin cu tradiții și obiceiuri, Maria Iliut și Ansamblul “Crenguță de Iederă”.

Ne vom bucura de atmosfera Sărbătorilor urmărind “Poveste de Crăciun”, în regia lui Cristian Mihăilescu. În Ajun, de la ora 22:25, TVR 2 a pregătit "Miracol de Crăciun" (Canada 2012). Ziua de sărbătoare începe, la ora 10:00, cu „Colinde americane”. De la ora 11:00, vă invităm la "O aventură de Crăciun" (K-9 Adventures: A Christmes Tale – SUA, 2013), o producție în regia lui Benjamin Gourley, cu: Luke Perry şi Ariana Bagley, în rolurile principale. Documentarul "Ailo: aventuri în Laponia" (AILO: Une Odysee en Laponie – Finlanda, 2018), în regia lui Guillaume Maidatchevsky îl puteţi urmări de la ora 13:30.

Filmele serii de 25 decembrie sunt "Substituire cu bucluc" (Double Trouble – Italia, 1984, de la ora 20,00), cu: Bud Spencer, Terence Hill şi April Clough şi "Crăciun în Louisiana" (Chrismas in Louisiana – SUA, 2019, de la ora 22:00). Pe 26 și 27 decembrie, de la ora 20.00, la TVR 2 vă invităm la filme de comedie. „Vizitatorii (Les Visiteurs – Franţa, 1993) și Vizitatorii 2: Culoarele timpului (Les Visiteurs 2: Les couloirs du temps – Franţa, 1998), o poveste năucitoare ce are ca temă întoarcerea în timp. realizată de Jean-Marie Poiré.

În distribuție îi vom recunoaște pe actorii Jean Reno, Christian Clavier și Valérie Lemercier.În anul de graţie 1122, farmecele malefice ale unei vrăjitoare îi trimit pe cavalerul Godefroy de Montmirail şi pe scutierul său, Jacquouille Hoţomanul, într-o călătorie nebunească peste secole, făcându-i să aterizeze în Franţa sfârşitului de secol 20. Nevoiţi să se descurce într-o lume modernă din care nu pricep absolut nimic şi să comunice în dialect medieval cu oamenii zilelor noastre, cei doi eroi trebuie să găsească urgent o cale de a se întoarce acasă teferi.