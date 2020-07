Bill Gates cere ca medicamentele pentru Covid-19 să meargă în ţările şi la oamenii care au cel mai mult nevoie, nu la cei care oferă mai mult

”Dacă vom permite ca medicamentele şi vaccinurile să meargă la cel care oferă cel mai mult, în loc să ajungă la oamenii şi locurile care au cea mai mare nevoie, atunci vom avea o pandemie mortală mai lungă i mai nedreaptă”, a afirmat Gates, fondatorul Microsoft, într-un video publicat sâmbătă, în timpul unei conferinţe virtuale organizată de International AIDS Society.

”Trebuie ca liderii să ia aceste decizii dificile legate de distribuirea în funcţie de echitate, nu doar în funcţie de factori determinaţi de piaţă”, a spus Gates.

În timp ce sute de proiecte pentru vaccinuri sunt în curs, iar guvernele din Europa şi Statele Unite investesc miliarde de dolari în cercetare, studii clinice şi producţie, există îngrijorarea că ţările bogate ar putea să acapareze medicamentele promiţătoare împotriva noului coronavirus, în detrimentul ţărilor aflate în curs de dezvoltare.

Comisia Europeană şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) au avertizat împotriva unei concurenţe nepotrivite în obţinerea unui medicament considerat drept esenţial pentru salvarea de vieţi şi rezolvarea haosului economic provocat de epidemie, în timp ce unii oficiali din Washington au indicat că vor încerca să dea prioritate cetăţenilor americani.

Gates a spus că eforturile începute acum două decenii pentru a lupta împotriva crizei globale de HIV/SIDA, când ţările s-au unit pentru a fabrica medicamente disponibile în majoritatea lumii, inclusiv în Africa, pot servi ca model pentru a face medicamentele pentru Covid-19 disponibile pe scară largă.

El a dat ca exemplu Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, creat în 2002, şi President’s Emergency Plan For AIDS Relief din Statele Unite, pentru a pune la dispoziţia oamenilor medicamentele necesare combaterii uneia dintre cele mai mortale boli din lume.

”Una dintre cele mai bune lecţii ale luptei cu HIV/SIDA este importanţa construirii acestui sistem de distribuţie larg, corect şi global pentru a pune medicamentele la dispoziţia tuturor”, a arătat Gates.