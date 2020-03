Nu te juca de-a doctorul cu copilul tău – Atenţie la ce medicamente îi dai

„A nu se lăsa la îndemâna copiilor“, o recomandare importantă inscripţionată pe cutiile şi în prospectele medicamentelor. Mulţi părinţii o cunosc, însă câţi dintre ei o respectă? Specialiştii spun că, anual, sute de copii sub 11 ani ajung în spitale din cauza supradozelor. Pierderea cunoştinţei, vărsăturile şi creşterea ritmului cardiac sunt numai câteva dintre efectele care pot fi fatale copiilor. De aceea, înainte de a administra tratamente celor mici, părinţii trebuie să fie precauţi şi să discute cu un specialist.

Picăturile de ochi pot da iritaţii

Unele picături de ochi precum colirul sunt contraindicate sugarilor şi copiilor sub şase ani, deoarece pot provoca alergii (se manifestă prin înroşirea şi lăcrimarea ochilor). De aceea, înainte de a le pune picături este indicat să consulţi un pediatru sau un oftalmolog. Nici picăturile nazale care conţin efedrină, pseudoefedrină sau fenilefrină nu sunt indicate copiilor sub şase ani deoarece cresc pulsul şi dau stare de agitaţie. În plus, folosite cu regularitate, descongestionantele nazale dau dependenţă. Ca alternativă, pentru curăţarea nasului ceilor mici se pot folosi picăturile cu apă salină.