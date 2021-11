EXCLUSIV Expert despre imunizare: „E şocant câţi oameni nevaccinaţi sunt în România în mediul rural”

Plecată din România la 12 ani, Cora Constantinescu face parte şi din „19 to Zero”, o coaliţie menită să facă publicul să înţeleagă importanţa vaccinării, coaliţie ce reuneşte profesori, experţi în sănătate publică şi economişti din toată lumea. Cora Constantinescu este constant invitată la radiourile şi televiziunile din Canada pentru a explica importanţa vaccinării şi cum pot fi schimbate percepţiile în acest sens.

Cora Constantinescu este doctor în medicină, titlu obţinut în 2012 la Universitatea Alberta şi are un master la Universitatea din Calgary. Din 2015 predă la Universitatea din Calgary, iar din 2012 este medic pediatru specialist în boli infecţioase la Spitalul de Copii Alberta. Ea a acordat un interviu exclusiv pentru „Adevărul”.

Rata de vaccinare anti-COVID-19 a ajuns în Canada la peste 82%, în timp ce România are rata undeva la 30%. Cum vă explicaţi acest procent extrem de mare al vaccinării în Canada?

În România, vaccinul a fost foarte accesibil la început, mult mai bine faţă de Canada la acea vreme. În ultimul an şi jumătate am lucrat foarte mult legat de cum putem creşte încrederea oamenilor în vaccin şi să creăm încredere în sistem, în guvern, şi cum să oprim informaţiile false pentru ca lumea să aibă încredere şi în vaccin, nu numai în sistem. Iar ideile de vaccin şi sistem sunt foarte importante. Canada a depăşit o rată de vaccinare de 82% la persoanele peste 12 ani.

Ce a contribuit la refuzul mare al românilor de a se vaccina

De ce credeţi că românii refuză în procent atât de mare să se vaccineze? Din cauza ignoranţei, a pseudoteoriilor conspiraţiei sau din cauza avalanşei de fake news?

Probabil toate. Încrederea în guvern şi în sistemul sanitar este foarte importantă. Mişcarea anti-vaccin este foarte bine organizată, au mulţi bani. Contează mult încrederea poporului în sistem şi în guvern. S-a observat după căderea comunismului că în multe din ţările Europei de Est rata de vaccinare la toate bolile, nu doar la COVID-19, s-a dus în jos. Eu mă întreb dacă gradul de încredere în guvern şi în sistem a contribuit la rata foarte scăzută de vaccinare din România.

Cum s-a manifestat COVID-19 la copiii pe care i-aţi văzut în spital?

La copii este un fenomen foarte interesant. Avem mult mai mulţi copii asimptomatici sau cu simptome uşoare. Avem şi copii cu simptome respiratorii severe. 2% dintre copii infectaţi ajung în spital. Provincia Alberta, unde eu trăiesc, are cea mai scăzută rată de vaccinare din Canada. La ora actuală, dintre toate cazurile de oameni infectaţi cu SARS-CoV-2 în provincia Alberta, 30% sunt copii. Ce mă sperie enorm ca părinte este acest fenomen de hiperinflamaţie ce poate să apară la copii. Sunt copii ce la început au simptome uşoare, iar după 4-6 săptămâni se prezintă cu hiperinflamaţie, cu efecte asupra inimii.

„Am făcut educaţie populaţiei înainte ca vaccinul să fie disponibil”

Cum a decurs campania de vaccinare până acum în Canada? Care ar fi plusurile şi minusurile sale?

În Canada vaccinarea a început foarte târziu. În ianuarie şi februarie au fost vaccinaţi oamenii peste 75 de ani, iar restul populaţiei a fost vaccinat mai târziu. Au fost mulţi oameni care au murit în valul trei pentru că vaccinul a ajuns târziu la populaţie. Însă când vaccinul a fost disponibil s-au vaccinat mulţi oameni. Am făcut educaţie în rândul populaţiei înainte să fie vaccinul disponibil şi pentru că am vrut să fim transparenţi. Şi cred că asta a ajutat. Şi alt lucru ce a ajutat mult la creşterea ratei de vaccinare în Canada a fost că am încercat să înţelegem cine sunt cei care nu se vaccinează. Şi apoi am făcut campanii pro-vaccinare către aceste categorii de persoane. De exemplu, în Alberta oamenii din mediul rural aveau o rată de vaccinare mai mică. La fel s-a întâmplat şi în cazul oamenilor cu mai puţină educaţie.

Faceţi parte din coaliţia „19 to Zero”, lansată în 2020 în colaborare cu Universitatea din Calgary şi dedicată schimbării comportamentului şi creşterii încrederii în vaccinurile împotriva COVID-19, o coaliţie ce a devenit un exemplu pentru Canada. Care sunt rezultatele până acum?

Am avut peste 700 de prezentări în ultimul an şi jumătate, am avut patru campanii în rândul categoriilor de persoane cu rată mică de vaccinare. Campania de educaţie pe care am făcut-o legat de vaccinare a ajuns la 150.000 de cadre medicale. Coaliţia „19 to Zero” a crescut exponenţial, pentru că am ştiut că va fi şi reticenţă legată de vaccin şi ne-am pregătit foarte devreme, anticipând această situaţie. Agenţiile de sănătate din toate provinciile Canadei au lucrat foarte mult pentru a face acest vaccin accesibil pentru toată lumea. Avem acum şi autobuze ce merg din stradă în stradă pentru a vaccina oamenii. Coaliţia „19 to Zero” are peste 500 de membri şi are parteneri şi în afara Canadei.

Chiar mă gândesc dacă ar fi vreo posibilitate de a colabora cu oameni din România care analizează această reticenţă la vaccin. Pentru că mi se rupe inima să văd atâţia oameni din România care ajung în spital şi mor. Este şocant cât de mulţi oameni nevaccinaţi sunt în România în mediul rural. România trebuie să facă o campanie specială de vaccinare pentru oamenii care trăiesc în mediul rural.

Ce mesaj aveţi pentru cei care nu cred în vaccinuri?

Mesajul meu este că nu e prea târziu. Avem peste 6,5 miliarde de doze ale acestui vaccin în lume, dintre care peste 55 de milioane în Canada şi peste 12 milioane la copiii de peste 12 ani. Sunt foarte mulţi oameni pe glob care au încredere în acest vaccin. Într-adevăr, nu ştim care vor fi efectele secundare peste 5-10 ani, dar ştim efectele secundare până la 16 luni. Deci nu mai este nimic experimental şi nimic nou.

Care sunt predicţiile dumneavoastră ca expert privind viitorul pandemiei de SARS-CoV-2?

Pandemia se va termina când toată lumea va fi vaccinată. Mutaţiile au fost şi sunt pentru mine un motiv de teamă. Atât timp cât virusul se transmite de la om la om şi se multiplică, şansele creării unei mutaţii sunt din păcate mari. Eu spun că în următorii doi ani vom termina cu această pandemie şi vom avea destulă imunitate. În următorii doi ani paşapoartele de vaccinare vor fi o realitate a vieţii noastre.

