Cum luptă organismul cu infecţia la coronavirusuri. Medicul Adina Alberts spune cum să ne protejăm

Medicul Adina Alberts ne spune ce putem face zilnic pentru a ne proteja de această infecţie şi nu numai.

Coronavirusurile, un grup de virusuri despre care am mai auzit si in anii trecuti, sunt virusuri care provin initial de la animale si care au impact patologic, de regula, de nivel mediu in randul populatiei. Adica imbolnavirile oamenilor sunt cel mai adesea de intensitate moderata, producand simptomele bine cunoscute ale gripei! Au existat in trecut epidemii cu coronavirusuri de la animale diverse precum dromaderi, zivete sau pasari! Si vor mai exista si in viitor! Deci, doar atunci cand coronavirusurile trec pentru prima data de la animale-oricare ar fi ele- la oameni, apar aceste epidemii de intensitate mare, cum este si cazul situatiei creata recent in China! De altfel medicii francezi care trateaza cele doua cazuri aparute la Paris, declara ca “boala pare sa fie mai putin serioasa decat cele similare aparute in anii trecuti”!

