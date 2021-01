Ce efecte poate avea boala COVID-19 din punct de vedere dermatologic

În urma documentării privind studiilor şi articolelor realizate de la începutul pandemiei şi până în prezent, medicul Mihaela Panduru a descoperit că 3176 de pacienţi au fost incluşi în acelea care făceau referire la manifestările cutanate din COVID 19. Dintre aceştia, 1491 au fost netestaţi, dar a fost considerat contextul epidemiologic, 1614 au fost testaţi şi confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus, iar la 71 dintre ei infecţia nu a fost evidenţiată.

Tipul manifestărilor cutanate observate la pacienţii COVID 19

Dintre cei 3176 de pacienţi incluşi în studiile specifice:

37.7% au prezentat erupţie eritematoasă

27.8% au prezentat leziuni acrale

3.9% au prezentat erupţie veziculară

1.5% au prezentat livedo/vasculită

0.06% au prezentat modificări unghiale

Erupţie eritematoasă

În cazul acestei afecţiuni, aşa cum explică dermatologul, cel mai mare procent (69%) dintre pacienţi a prezentat erupţie maculo-papulară. 29% dintre cei afectaţi au avut erupţie urticariană, iar aproximativ 1% s-au confruntat cu eritem polimorf-like sau alte manifestări cutanate, cum ar fi Sarcoid-like, erupţie localizată, eritem al pliurilor sau Kawasaki-like.

„Cazurile Kawasaki-like prezintă conjunctivită, cheilită, adică eritem şi fisuri la nivelul buzelor, cât şi erupţie la nivelul extremităţilor. Leziunile de tip Sarcoid-like sunt reprezentate de erupţii constituite din noduli violacei care sunt diseminaţi la nivelul corpului. Au mai fost raportate şi cazuri de tipul eritem nodos, caracterizate prin prezenţa leziunilor eritematoase nodulare localizate pe faţa anterioară a gambelor”, explică medicul Mihaela Panduru.

Leziuni acrale

Dermatologul precizează că în cazul leziunilor acrale, 99% dintre cazuri au fost raportate ca fiind leziuni de tip Chilblain-like, leziuni care au un aspect de degerătură. În alte cazuri, în procentaj mult mai mic, au fost raportate leziuni de tipul acrocianoză, gangrenă şi edem acral.

„Leziunile de tip Chilblain-like se pot localiza la nivelul picioarelor sau cel al mâinilor. În cazul în care există o evoluţie severă a infecţiei, poate să evolueze până la gangrena degetelor”, explică medicul.

Erupţia veziculară

În cazurile pacienţilor COVID 19 care au raportat erupţie veziculară, 90% dintre aceştia au prezentat manifestări de tip varicela-like, 7% erupţie veziculară localizată, iar 3% dintre cazuri au raportat eroziuni orale. Mihaela Panduru spune că formele de varicela-like se caracterizează prin erupţie constituită din papule, vezicule şi cruste, care sunt diseminate la nivelul întregului corp. În ceea ce priveşte leziunile orale, acestea au fost prezente ca şi eroziuni la nivelul cavităţii bucale.

Livedo reticularis/Vasculita şi modificările unghiale

Specialista aduce în vedere şi faptul că au fost raportate cazuri de livedo reticularis/vasculita în cazul pacienţilor COVID, unde afecţiunea se recunoaşte printr-un aspect dantelat al tegumentului. Modificările unghiale raportate se recunosc după o bandă cu un aspect violaceu, care a fost observată la nivelul unghiilor de la nivelul mâinilor.

Cronologia manifestărilor cutanate comparativ cu alte simptome COVID 19

În cadrul informaţiilor publicate în articolele de specialitate, Mihaela Panduru spune că se observă faptul că majoritatea manifestările cutanate au apărut după celelalte simptome, 7% au fost raportate concomitent şi doar 1% au fost anterior raportate celorlalte simptome.

În cazul leziunilor care au apărut înaintea celorlalte manifestări ale COVID 19, acestea sunt reprezentate de erupţia maculo-papulară, de leziunile de tip Chilblain-like, de erupţia veziculară şi erupţia urticariană. În cazul leziunilor care au apărut concomitent cu celelalte manifestări ale bolii provocate de noul coronavirus, la fel, a apărut erupţia maculo-papulară şi erupţia urticariană, acestea fiind cele mai frecvente, în ambele cazuri, după cum semnalează specialista. „În momentul în care există un pacient care are astfel de leziuni, chiar dacă nu are alte manifestări, respiratorii sau digestive, este bine să ne gândim la o posibilă infecţie cu virusul SARS COV-2”, precizează dermatologul.

Durata leziunilor cutanate

Medicul primar Mihaela Panduru spune că Livedo reticularis poate să dispară în mai puţin de 24 de ore. Ea precizează că marea majoritate a leziunilor persistă undeva la 1-14 zile şi sunt reprezentate de erupţia eritematoasă şi de erupţia veziculară, în timp ce altele pot persista o perioadă mai îndelungată de timp, cum ar fi eritemul nodos şi Chilblain-like (14-25 de zile) sau afecţiunile de tip Sarcoid-like şi anumite leziuni Chilblain-like, care pot persista mai mult de 25 de zile.

În concluzie, specialista atrage atenţia asupra faptului că numărul de articole publicate pe această temă este mare, dar calitatea acestora este mică, multe fiind despre raportări de caz. Un lucru important de reţinut în cazul manifestărilor cutanate în COVID este că cele mai frecvente sunt reprezentate de erupţia maculo-papulară, de cea urticariană, cât şi de leziunile Chilblain-like. Mai mult, ea este de părere că sunt necesare studii, care să analizeze aceste aspecte şi să cuprindă un număr mult mai mare de pacienţi.

