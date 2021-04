Ce trebuie să ştim despre testele COVID de diagnostic şi pentru depistarea anticorpilor. Când este recomandat fiecare şi unde pot fi făcute

În prezent, există două categorii de teste de laborator, fiecare dintre ele având un scop precis: Real Time PCR pentru diagnosticul infecţiei COVID-19 şi testele serologice pentru depistarea anticorpilor pe care organismul îi produce în urma contactului cu virusul.

Testul Real Time PCR, considerat standardul de aur în diagnosticul COVID-19, are rolul de a identifica direct prezenţa virusului în tractul respirator, deci de a confirma o infecţie acută. Acest tip de test îţi spune sigur dacă ai sau nu infecţie, prin punerea în evidenţă a prezenţei ARN-ului viral la nivelul nazofaringelui.

Când este recomandat testul Real Time PCR?

Testul RT-PCR se efectuează pentru a putea diagnostica diferenţiat o eventuală simptomatologie respiratorie. Un rezultat pozitiv confirmă infecţia COVID-19 şi impune izolare de alte persoane pentru a limita transmiterea virusului.

De asemenea, testul PCR se recomandă într-un context epidemiologic definit, dacă ai intrat în contact cu o persoană depistată pozitiv cu SARS-Co-2. Astfel, poţi verifica dacă eşti infectat, deşi poate nu ai simptomatologie specifică.

Dacă vrei să călătoreşti în alte ţări s-ar putea să ai nevoie să prezinţi un rezultat negativ al unui test RT-PCR efectuat în ultimele ore. Anumite ţări impun pentru cetăţenii români efectuarea acestui test înainte de a le permite accesul pe teritoriul lor.

Nu în ultimul rând, testul PCR poate fi făcut în orice situaţie care ridică suspiciuni, nefiind nevoie de prescripţie medicală.

Unde se poate face testul Real Time PCR?

Efectuarea şi prelucrarea acestui test necesită măsuri riguroase şi protocoale speciale, conform standardelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Laboratoarele trebuie să fie dispună de circuite de biosecuritate şi fluxuri de procesare separate de cele pentru restul probelor de laborator.

Încă de la începutul pandemiei, MedLife şi-a extins reţeaua cu 6 laboratoare proprii Real Time PCR, puse în funcţiune în Bucureşti, Sfântu Gheorghe, Timişoara şi Cluj. Acestea funcţionează la cele mai înalte standarde de securitate, având capacitatea de a procesa mii de teste zilnic. De altfel, în ultimele şase luni, sute de mii de teste pentru depistarea virusului SARS-CoV-2 au fost procesate în laboratoarele MedLife din întreaga ţară.

Testele serologice au rolul de a detecta răspunsul imun al organismului în urma infecţiei cu SARS-CoV-2. Altfel spus, acestea pot confirma sau infirma o infecţie anterioară, atât la persoanele care au prezentat simptome specifice infecţiei, cât şi la cele asimptomatice.

Acest tip de teste identifică, în urma analizei unei probe de sânge, anticorpi de tip Imunoglobulina M (IgM) şi Imunoglobulina G (IgG) pe care organismul îi produce atunci când a intrat în contact cu cornavirusul, aceştia putând rămâne în organism până la câteva luni. Testele detectează în sânge anticorpi anti-proteină N (nucleocapsida) şi S (spike), pentru că acestea au un rol important în infecţia cu SARS-CoV-2 şi determină o producţie importantă de anticorpi. Aşadar, identificarea anticorpilor anti-proteină N (nucleocapsida) şi/sau anti proteină S (Spike), de tip IgG şi/sau IgM oferă indicaţia unei infecţii anterioare cu SARS-CoV-2, fără a preciza însă distanţa de la momentul infectant sau traseul simptomatic.

Însă, absenţa anticorpilor IgG sau IgM nu elimină cu certitudine o posibilă infecţie anterioară cu SARS-CoV-2. Datele anamnestice, clinice, epidemiologice şi detecţia ARN prin RT-PCR, sunt elementele care trebuie să stea obligatoriu la baza judecăţii medicale.

Ce înseamnă un rezultat negativ şi un rezultat pozitiv la testele pentru anticorpi?

Un rezultat negativ al testelor serologice IgM şi IgG indică fie că persoana testată NU a venit în contact cu virusul SARS-CoV-2, fie că perioada de timp de la infectare este încă insuficientă pentru dezvoltarea anticorpilor. Dacă suspectezi că ai fost expus infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, recomandarea este să iei legătura cu medicul de familie sau medicul curant. În acest caz, este necesar testul RT-PCR, metoda cea mai sigură de testare pentru diagnosticul infecţiei COVID-19.

Un rezultat IgM pozitiv poate indica o posibilă infecţie acută, dat fiind faptul că anticorpii de tip IgM sunt produşi de sistemul imun imediat după momentul infectării. De aceea, dacă nu ştii să fi trecut recent prin boală, este recomandat ca în cazul unui rezultat IgM pozitiv să fie efectuat şi un test RT-PCR pentru confirmarea diagnosticului.

Un rezultat IgG pozitiv indică, cel mai probabil, contactul anterior cu virusul SARS-CoV-2. Acest rezultat sugerează că persoana a fost expusă virusului până la momentul recoltării, indiferent dacă a prezentat simptome specifice sau a fost asimptomatică. În cazul în care nu ştii să fi trecut prin boală, testul RT-PCR are rolul de a oferi certitudinea diagnosticului.

Teoretic, prezenţa anticorpilor ar trebui să asigure protecţie faţă de o nouă infectare cu virusul, însă, în prezent nu sunt suficiente date care să susţină cu fermitate acest lucru despre anticorpii SARS-CoV-2.

În laboratoarele MedLife se folosesc echipamente Abbott ARCHITECT si ALINITY pentru prelucrarea testelor de detectare a anticorpilor, sisteme care pot efectua până la 200 de teste pe oră.

În prezent, în laboratoarele MedLife se pot efectua 3 tipuri de teste pentru detecţia anticorpilor anti-SARS-CoV-2, toate prin metoda chemiluminiscenţei.

Test anticorpi IgM anti-S – test calitativ, recomandat persoanelor care s-au vaccinat şi nu au certitudinea că au suferit de boala COVID-19. Test anticropi IgG anti-N – test calitativ, recomandat persoanelor care nu s-au vaccinat şi nu au certitudinea că au suferit de boala COVID-19. Test anticorpi IgG anti-S – test cantitativ, recomandat persoanelor care s-au vaccinat şi nu au certitudinea că au suferit de boala COVID-19.

