Bărbaţii, imuni la infecţia cu HPV? Ce efecte poate avea virusul în cazul acestora

Multe dintre infecţiile cu HPV nu provoacă simptome niciodată sau se vindecă de la sine, fiind „eliminate” de sistemul imunitar. În unele cazuri însă, infecţia cu anumite tulpini HPV poate conduce la apariţia condiloamelor genitale, cancerului anal sau oral şi cancerului de col uterin - în cazul femeilor.

„Din punct de vedere ginecologic, prin proliferare, infecţia cu HPV poate să ducă la apariţia cancerului cervical, cu potenţial letal. Bărbatul, care de obicei este purtător şi transmiţător al acestei afecţiuni, trebuie să ştie foarte clar ce urmări poate avea sexul neprotejat”, atrage atenţia dr. Lucian Russu, medic specialist dermato-venerolog în cadrul Spitalului de Dermato-Venerologie Bioderm.

Prin traumatizare, condiloamele se pot înmulţi!

Condiloamele genitale, a căror apariţie a fost asociată, de regulă, cu tulpinile 6 şi 11 ale HPV, se transmit prin contact sexual vaginal sau anal sau prin contact direct cu zona infectată şi apar, de regulă, la câteva săptămâni sau luni de la momentul infectării.

Condiloamele pot varia ca formă – pot fi plate sau reliefate, sau pot avea aspect de conopidă. Tratamentul depinde de simptomele specifice ale infecţiei cu HPV – chiar dacă în acest moment nu există nicio soluţie pentru a eradica virusul complet din organism, există o serie de tratamente care ţintesc simptomele cauzate de acesta.

„În cazul în care condiloamele genitale provoacă neplăceri - senzaţie de mâncărime, arsură, durere etc.- sunt în număr mare sau deranjează estetic, recomandăm tratament pentru acestea. În plus, prin traumatizare se pot înmulţi, aşa că excizia lor este o metodă prin care preîntâmpinăm acest risc. Riscul de a transmite mai departe infecţia cu HPV este mai mic în cazul în care condiloamele au fost tratate”, adaugă dr. Lucian Russu.

În primă fază, se pot prescrie tratamente locale sau tratamente cu rol de stimulare a imunităţii. „În cazul în care aceste tratamente nu au efect şi condiloamele persistă, ba chiar se înmulţesc, este recomandată excizia laser”, adaugă medicul dermatolog (foto jos).

Laserul poate trata condiloame în zone greu accesibile

Un astfel de laser, folosit cu succes pentru excizia condiloamelor genitale, este laserul CO2, un tip de laser chirurgical, ablativ, care poate înlocui instrumentele şi metodele tradiţionale de chirurgie cutanată.

„Avantajele utilizării sale sunt numeroase: sângerare redusă sau absentă, un timp de intervenţie redus comparativ cu bisturiul, disconfort şi durere post intervenţionale reduse, edem şi echimoze minime. Pe lângă excizia condiloamelor, laserul CO2 are vaste aplicaţii în tratarea afecţiunilor dermatologice: veruci - negi, veruci seboreice, xantelasme - depozite de ţesut gras în jurul ochilor, keratoze solare, epitelioame etc. Nu recomandăm sub nicio formă metodele de excizie realizate acasă şi soluţiile băbeşti, care pot traumatiza zona şi pot provoca o serie de complicaţii”, atrage atenţia medicul dermatolog.

Un alt avantaj al laserului este că poate trata şi condiloamele aflate în locuri greu de accesat prin chirurgie clasică – spre exemplu, cele de la nivelul uretrei. Procedura este realizată sub anestezie locală şi nu este dureroasă.

Cum poate fi prevenită apariţia condiloamelor

Ca metode de prevenţie, medicul recomandă vaccinarea împotriva infecţiei cu HPV; folosirea prezervativului; evitarea relaţiilor sexuale cu un partener cu condiloame vizibile chiar şi cu prezervativ.

În plus, trebuie renunţat la fumat pentru că acest obicei creşte riscul de a contacta infecţia cu HPV, precum şi recidiva condiloamelor genitale; exitarea traumatizării condiloamelor, întrucât acest lucru favorizează răspândirea acestora, creşterea în dimensiuni şi alte complicaţii cutanate, precum şi evitarea stresului - un trigger important în cazul infecţiei cu HPV.