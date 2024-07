Măsurile pentru creșterea veniturilor românilor și reducerea sărăciei relative rămân priorității esențiale ale guvernării PSD. Datele recente publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că România a înregistrat în 2023 a treia cea mai mare rată a sărăciei relative (AROP) din Uniunea Europeană, de 21,1%, fiind depășită doar de Estonia (22,5%) și Letonia (22,5%). Pentru reducerea acestui flagel, Guvernul Ciolacu continuă măsurile de creștere a nivelului de trai și majorarea veniturilor pentru toți românii.

În 2023, România a avut un număr semnificativ de persoane afectate de sărăcie relativă, estimat la 3,97 milioane, cu o scădere ușoară față de anul precedent. Acest lucru subliniază nevoia urgentă de politici eficiente pentru ameliorarea condițiilor de viață ale românilor și pentru alinierea la standardele europene.

PSD a subliniat în mod repetat importanța reducerii inegalităților sociale. Ratele ridicate ale sărăciei și veniturile insuficiente sunt probleme care afectează stabilitatea socială și economică a țării. Prin implementarea unor politici de redistribuire a veniturilor și de creștere a salariilor, Guvernul condus de Marcel Ciolacu lucrează să reducă decalajele sociale, în special în anume zone ale țării, acolo unde nivelul de trai este mai scăzut față de marile orașe.

Investiții și creșterea veniturilor, prioritatea PSD

Prioritatea PSD de când a venit la guvernare a fost creșterea economică bazată pe investiții, mai ales în infrastructură, educație și sănătate. Strategia urmărită de Guvernul Ciolacu se axează pe dezvoltarea economică pe termen lung prin crearea de noi locuri de muncă și creșterea veniturilor românilor, în special a categoriilor vulnerabile.

În afară de investiții, Guvernul condus de Marcel Ciolacu a majorat, din nou, salariul minim cu încă 400 de lei, ajungând la 3.700 de lei lunar. Această măsură a intrat în vigoare de la 1 iulie. Pe mandatul actualului Executiv, salariu mediu net a depășit 1.000 de euro lunar.

În paralel, măsurile de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază sau plafonarea prețurilor la energie și gaze, măsuri propuse de PSD, au avut drept scop protejarea românilor, în special a celor cu venituri mici.

De asemenea, de la 1 septembrie se aplică noua Lege a pensiilor care va aduce creșteri de venituri pentru pensionar cu până la 80%. În plus, vor dispărea inechitățile, iar cele mai mari majorări de pensii vor fi la persoanele care au venituri mici.

Creșteri mai mari de venituri în județele mai sărace

Una din principalele probleme cu care s-a confruntat Guvernul Ciolacu a fost eliminarea decalajelor în privința veniturile între județe. Însă, potrivit datelor INS, în ultimul an, 10 județe au înregistrat creșterea salariilor cu peste 20%, iar alte cinci au avut un avans de sub 10%. Cele mai mari creșteri salariale de la an la an sunt în județe precum Bacău, Mehedinți și Călărași.

În contextul unei rate a sărăciei relative de 21,1%, mult peste media UE de 16,2%, este evident că politicile susținute de PSD sunt esențiale pentru îmbunătățirea nivelului de trai al românilor și pentru dezvoltarea sustenabilă a țării. Prin continuarea investițiilor în infrastructură, educație și sănătate, alături de măsuri directe de creștere a veniturilor, PSD își propune să aducă România mai aproape de standardele europene și să asigure o viață mai bună pentru toți cetățenii săi.