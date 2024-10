Nivel record, de 22 miliarde de euro, pentru industria IT&C

Industria de IT și Telecomunicații a atins pragul de 22 de miliarde de euro cifră de afaceri în 2023, o creștere de 12,16% față de anul 2022, arată cel mai recent studiul al Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS).

Susținut de planul de reindustrializare al României asumat de președintele PSD, Marcel Ciolacu, acest sector vizează să treacă de la statutul de forță europeană la cel de jucător important la nivel global.

Datele Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS) arată că industria IT&C a înregistrat în 2023 o creștere cu 12,16% față de anul precedent și cu 143%, comparativ cu 2018. De asemenea, cifra de afaceri din telecomunicații a avut un avans de 5 procente de la an la an și de 18% comparativ cu perioada de dinainte de pandemie. Contribuția directă a sectorului IT&C fost de 8% din PIB.

„Industria a atins cifra de 22 de miliare de euro, cea mai mare valoare a acestui sector în ultimii ani. Evoluția a fost constantă, iar la nivelul sectorului IT avem 8,2 miliarde euro generați de subsectorul dezvoltare software la comandă urmat de cel al serviciilor IT de consultanță. La sectorul Telecom avem cea mai mare sursă de venituri, de 2,8 miliarde euro, provenită din subsectorul telecomunicațiilor exclusiv prin satelit”, a precizat Cătălina Chinie, profesor la Academia de Studii Economice București, care a participat la realizarea studiului.

Sectorul IT&C, motor esențial al economiei românești

În 2023, erau înregistrare 48.405 de companii în sectorul IT&C (+11% față de 2022), dintre care 45.467 în segmentul IT și 2.938 în segmentul telecomunicații.

Potrivit datelor ANIS, dezvoltarea de software la comandă a înregistrat o creștere de 19,92% în 2023, comparativ cu 2022, în timp ce, în aceeași perioadă, telecomunicațiile au avut un avans de 20,4%. Impactul total al sectorului IT&C a fost de 45,3 miliarde de euro, raportat la PIB-ul din 2023, ceea ce consolidează poziția acestuia ca motor esențial al economiei românești.

Impact dublu al IT&C în următorii 10 ani

Edward Crețulescu, președinte ANIS, apreciază că în următorii 5-10 ani industria IT&C își poate dubla impactul pe care-l are în prezent și să treacă de la nivelul de jucător important pe piața europeană la un rol similar la nivel global.

„Industria noastră este un vector economic si în ultimii 10 ani am fost un vector pentru creșterea economică spectaculoasă pe care a avut-o România și sperăm să continuăm. Ne dorim ca în următorii 5-10 ani să dublăm impactul pe care industria îl are, să devenim nu doar un jucător european ca acum, ci și un jucător global. Acest lucru se face prin inovație și educație și companiile IT din România care exportă produse”, a declarat Edward Crețulescu.

România atrage noi hub-uri de tehnologie

Prin semnalul transmis de politicile Guvernului condus de Marcel Ciolacu, țara noastră are o poziție privilegiată, grupuri globale de prestigiu deschizând noi hub-uri în România. Între acestea, doar în ultima perioadă, vorbim despre SITA, lider mondial în domeniul tehnologiei pentru industria transportului aerian, JTI, jucător major în industria tutunului, sau Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image.

Digitalizarea, pilon important al ”Planului de țară” al lui Marcel Ciolacu

Un rol important în această ascensiune a sectorului IT&C îl are planul de reindustrializare al președintelui PSD, Marcel Ciolacu, atât în poziția de șef al Guvernului, prin IMM Plus și Innovation Plus. De asemenea, dezvoltarea sectorului este parte a ”Planului de țară” propus din postura de candidat la președinție a lui Ciolacu, obiectivul asumat fiind de a transforma țara într-un hub de tehnologie şi inovaţie în Europa de Sud-Est în următorii 10 ani.

„Digitalizarea este principalul instrument prin care avem în vedere îmbunătăţirea serviciilor publice şi aducerea cât mai multor fonduri la buget pentru a finanţa programele sociale şi de dezvoltare economică”, a subliniat prim-ministrul Marcel Ciolacu.