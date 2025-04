Crin Antonescu: „România cea de dincolo de incintele politice e din ce în ce mai frumoasă. A crescut. E frumoasă”

Candidatul alianței România Înainte, Crin Antonescu, a avut marți seara o intervenție atipică în dezbaterea prezidențială, în care a descris contrastul tot mai puternic dintre societatea românească și establishmentul politic.

„România, urmăresc de mulți ani lucrul acesta, nu-mi dădea prin minte că voi reveni în politică, nici nu intenționam, cu atât mai puțin că voi candida. România cea de dincolo de incintele politice e din ce în ce mai frumoasă, din ce în ce mai sănătoasă, are vigoare, are energie, are chef de viață, are vitalitate”, a spus Antonescu.

Mesajul său a fost o pledoarie pentru un nou tip de rol prezidențial: „Marea problemă a viitorului președinte al României este să fie liderul care determină, impulsionează, asistă, dacă vreți, clasa politică, establishment-ul politic, instituțiile politice, să se adapteze, să crească pe măsura acestei Românii non-politice, extra-politice”.

Antonescu a prezentat și trei direcții de acțiune: reconcilierea dintre cetățeni și stat, „o economie puternică, ce pleacă de la asanarea, de la vindecarea odată pentru totdeauna a marilor surse de evaziune fiscală” și, foarte direct, „curățarea hărții clanurilor, hartă care este cunoscută de mult”.

Declarația lui Crin Antonescu vine în contextul unei campanii tensionate, în care candidatul Alianței România Înainte mizează pe un profil prezidențial care combină experiența, echilibrul și capacitatea de a reforma instituțiile fără a recurge la populism sau la confruntare.

